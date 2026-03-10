БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Барселона ще увеличи капацитета на стадион "Камп Ноу" до 62 хиляди места

Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Каталунският клуб получи разрешение да отвори северната трибуна на съоръжението

Барселона ще увеличи капацитета на стадион "Камп Ноу“ до 62 хиляди места
Снимка: БТА
Испанският футболен гранд Барселона получи лиценз 1C от Общинския съвет на града, който позволява увеличаване на използваемия капацитет на стадион „Камп Ноу“ до 62 хиляди зрители, съобщава испанското издание "Marca“.

Каталунският клуб очаква в следващите седмици да отвори северната трибуна на съоръжението. По този начин на стадиона ще могат да присъстват с около 17 хиляди привърженици повече в сравнение с досегашния капацитет по време на реконструкцията на легендарния дом на „блаугранас“.

Първоначалният план на ръководството е разширението да бъде готово още преди следващия домакински мач на Барселона в испанското първенство срещу Севиля в неделя. Това обаче остава под въпрос, тъй като датата съвпада с изборите за нов президент на клуба.

Ако увеличеният капацитет не бъде въведен навреме за двубоя от първенството, от Барселона се надяват да използват максимално позволения брой зрители за реванша срещу Нюкасъл от Шампионската лига, който ще се играе три дни по‑късно.

