Американският фонд "Аполо“ поема контролния пакет акции на Атлетико Мадрид

Спорт
Новите собственици планират мащабни инвестиции в спортната и бизнес структурата на клуба

Американският фонд "Аполо“ поема контролния пакет акции на Атлетико Мадрид
Снимка: Официален X профил на Атлетико Мадрид
Испанският гранд Атлетико Мадрид е на прага на сериозна финансова трансформация, след като американският инвестиционен фонд "Аполо“ ще финализира придобиването на 55% от акциите на клуба. Споразумението беше подписано още през ноември, а официалното му влизане в сила се очаква на 12 март, съобщават испанските медии.

Целта на новите собственици е да дадат силен икономически импулс на „дюшекчиите“, като предвидената сума за инвестиции в спортната дейност е увеличена до 6 милиарда долара (около 5.1 милиарда евро). Сумата може да нарасне допълнително в зависимост от спортните и бизнес резултатите на клуба.

След промяната в собствеността "Куантъм Пасифик Груп“ ще притежава 25% от акциите и ще бъде вторият по големина акционер. Дружеството на Мигел Анхел Хил Марин ще държи 10%, а президентът Енрике Сересо – около 3%. Според постигнатите договорености двамата ще продължат да ръководят клуба поне през следващите три години, като нито един от акционерите няма да може да продава своите дялове до края на сезон 2028/29.

Една от основните цели на новите инвестиции е развитието на проекта „Град на спорта“ в мадридския квартал Сан Блас, в непосредствена близост до стадион "Метрополитано“. Проектът стана възможен, след като общината на Мадрид предостави на клуба пет парцела за срок от 75 години. Предвижда се изграждането на развлекателен и спортен комплекс с обща инвестиция от около 800 милиона евро, като приблизително 200 милиона ще бъдат осигурени от клуба, а останалата част – от частни инвеститори.

Новите собственици засега не планират резки промени в спортно‑техническата структура. Футболният директор Матеу Алемани, който вече започна работа по селекцията през зимния трансферен прозорец, ще продължи да отговаря за изграждането на отбора. Очаква се клубът да следва стратегия за привличане на качествени, но финансово разумни попълнения, подобно на последните трансфери.

Остава открит въпросът за бъдещето на старши треньора Диего Симеоне. Според испанските медии между него и Алемани е имало известни разногласия през последните месеци, но окончателната оценка за работата на аржентинския специалист ще бъде направена след края на сезона.

Към момента Атлетико Мадрид изостава в битката за титлата в испанското първенство, но запазва шансове за трофей в Купата на краля, където предстои финал срещу Реал Сосиедад, както и в Шампионската лига – турнир, който остава голямата мечта на клуба.

