Реал Мадрид обмисля опитен специалист за старши треньор от сезон 2026/27

Ръководството на Реал Мадрид започва да разглежда варианти за нов старши треньор от сезон 2026/27, съобщава ESPN. Според информацията в клуба обсъждат възможността да привлекат опитен специалист с богат международен опит, който да поеме отбора след края на настоящата кампания.

Сред имената, които попадат в полезрението на клуба, е и Маурисио Почетино, който се ползва с висока оценка от президента на „кралския клуб“ Флорентино Перес.

В момента аржентинецът е селекционер на националния отбор на САЩ, като пое тима през септември 2024 година. В треньорската си кариера той е водил още Челси, Пари Сен Жермен, Тотнъм, Саутхямптън и Еспаньол.

Към днешна дата "белия балет“ е воден от Алваро Арбелоа, който пое поста през януари 2026 година, след напускането на Шаби Алонсо. През последните седмици обаче мадридчани записаха колебливи резултати, а според информации от Испания част от футболистите постепенно губят доверие в настоящия наставник.

Затова в клуба вече обмислят различни варианти за бъдещето на треньорския пост, като сред обсъжданите имена има специалисти с опит начело на водещи европейски клубове и национални отбори.

Решението за евентуална треньорска промяна обаче се очаква да бъде взето след края на сезона, когато ръководството на мадридчани ще направи цялостна оценка на представянето на отбора.