Ювентус проявява интерес към Бернардо Силва

Италианският гранд Ювентус обмисля възможността да привлече португалския национал Бернардо Силва от Манчестър Сити, съобщава "Гадзета дело Спорт“. Ръководството на клуба от Торино планира сериозно подсилване в халфовата линия преди началото на следващия сезон.

Според информацията Бернардо Силва е сред приоритетните варианти за „бианконерите“, като в списъка на клуба фигурира и германският национал Леон Горецка от Байерн (Мюнхен). От Ювентус вече са провели първи контакти с агентите на португалския футболист.

Конкуренцията за подписа на 31-годишния полузащитник обаче се очаква да бъде сериозна. Интерес към него проявяват още Интер (Милано), Галатасарай, Интер Маями и Бенфика.

Възможностите на Ювентус да осъществи подобен трансфер ще зависят в голяма степен от това дали тимът ще си осигури участие в следващото издание на Шампионската лига.

Бернардо Силва играе за Манчестър Сити от 2017 година и е един от ключовите футболисти на английския клуб през последните сезони. В родината си той е носил екипа на Бенфика, откъдето направи пробив в големия европейски футбол.