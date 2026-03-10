БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ювентус проявява интерес към Бернардо Силва

Спорт
"Бианконерите“ търсят подсилване в халфовата линия преди новия сезон

ювентус проявява интерес бернардо силва
Снимка: AP Photo
Италианският гранд Ювентус обмисля възможността да привлече португалския национал Бернардо Силва от Манчестър Сити, съобщава "Гадзета дело Спорт“. Ръководството на клуба от Торино планира сериозно подсилване в халфовата линия преди началото на следващия сезон.

Според информацията Бернардо Силва е сред приоритетните варианти за „бианконерите“, като в списъка на клуба фигурира и германският национал Леон Горецка от Байерн (Мюнхен). От Ювентус вече са провели първи контакти с агентите на португалския футболист.

Конкуренцията за подписа на 31-годишния полузащитник обаче се очаква да бъде сериозна. Интерес към него проявяват още Интер (Милано), Галатасарай, Интер Маями и Бенфика.

Възможностите на Ювентус да осъществи подобен трансфер ще зависят в голяма степен от това дали тимът ще си осигури участие в следващото издание на Шампионската лига.

Бернардо Силва играе за Манчестър Сити от 2017 година и е един от ключовите футболисти на английския клуб през последните сезони. В родината си той е носил екипа на Бенфика, откъдето направи пробив в големия европейски футбол.

#ФК Ювентус #ФК Манчестър Сити #Бернардо Силва

