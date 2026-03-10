БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Уилям Салиба е на линия за двубоя на Арсенал срещу Байер Леверкузен

Капитанът Мартин Йодегор пропуска първия осминафинал от Шампионската лига

Централният защитник на Арсенал Уилям Салиба е готов да се завърне в игра за предстоящия двубой срещу Байер Леверкузен от осминафиналите в Шампионската лига. Това обяви мениджърът на английския тим Микел Артета на пресконференцията преди срещата в Германия.

Френският бранител пропусна последните два мача на „артилеристите“ заради контузия в глезена. В негово отсъствие лондончани записаха победи с 1:0 срещу Брайтън във Висшата лига и 2:1 срещу Мансфийлд за Купата на Англия.

Артета потвърди още, че капитанът Мартин Йодегор няма да бъде на разположение за първата среща от елиминациите. Добрата новина за треньорския щаб е, че Габриел Магаляеш, както и халфовете Деклан Райс и Мартин Субименди, са готови за игра.

Под въпрос до последно остават футболистите по левия фланг Рикардо Калафиори и Леандро Тросар, чието състояние ще бъде преценено непосредствено преди мача.

