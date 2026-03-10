Нюкасъл изпусна победата в последните секунди срещу Барселона след брилянтна продукция от "свраките"

Нюкасъл и Барселона завършиха 1:1 в първия мач между двата отбора от турнира Шампионска лига след изключително драматичен завършек на "Сейнт Джеймсис Парк“. Английският тим бе по‑активният през по‑голямата част от срещата и поведе чрез Харви Барнс в 86‑ата минута, но каталунците стигнаха до равенството в последните секунди, когато Ламин Ямал реализира дузпа.

И двата отбора изиграха мачове преди малко повече от 72 часа и наставниците им предприеха известни промени в стартовите състави. Нюкасъл отпадна от ФА Къп след поражение с 1:3 от Манчестър Сити, но мениджърът Еди Хау не направи сериозна ротация. Сред титулярите се появиха само три нови имена – Дан Бърн, Джейкъб Рамзи и Жоелинтон, които заеха местата на Свен Ботман, Джоузеф Уилок и Ник Волтемаде. Харви Барнс, който се разписа срещу „гражданите“ през уикенда, също започна сред стартовите единайсет.

От своя страна Барселона пристигна в Англия след ценна победа с 1:0 като гост на Атлетик Билбао в Ла Лига, с която запази аванс от четири точки пред Реал Мадрид на върха в класирането. Старши треньорът Ханзи Флик направи по-сериозна ротация и смени почти половината титуляри от този двубой. В стартовия състав се завърнаха Роналд Араухо, Педри, Фермин Лопес и Роберт Левандовски, които започнаха на местата на Ерик Гарсия, Марк Касадо, Дани Олмо и Феран Торес. Рафиня пък стартира вместо Маркус Рашфорд, който през септември реализира два гола на "Сейнт Джеймсис Парк“, но този път остана на резервната скамейка.

Срещата започна при сериозен натиск от страна на домакините, които още в първите минути се възползваха от атмосферата на „Сейнт Джеймсис Парк“ и притиснаха Барселона дълбоко в собствената ѝ половина.

В 3-ата минута след изпълнение на корнер топката бе изчистена частично и попадна при Сандро Тонали, който я върна с глава към вратата. Стражът Жоан Гарсия се намеси неубедително, но Жоао Кансело реагира най-бързо и изчисти пред голлинията.

Натискът на Нюкасъл продължи и малко по-късно Джейкъб Рамзи получи пространство пред наказателното поле и отправи удар, който бе блокиран от защитник на "каталунците".

В 9-ата минута домакините създадоха нова възможност след диагонално подаване от пряк свободен удар, което намери Антъни Еланга на добра позиция в наказателното поле. Шведският футболист имаше опция както за центриране, така и за удар, но в крайна сметка отправи слаб изстрел по земя, който бе уловен без проблем от вратаря на Барселона Жоан Гарсия.

В 16-ата минута Нюкасъл беше близо до откриване на резултата. Антъни Еланга бе изведен зад защитата на Барселона и завърши атаката с удар по диагонала, който бе спасен от Жоан Гарсия, но ситуацията така или иначе бе спряна заради засада.

В 21-ата минута Рафиня центрира опасно в наказателното поле, а Дан Бърн за малко не си отбеляза автогол, след като отклони топката към собствената си врата, но тя премина покрай гредата.

Домакините отговориха бързо и в 26-ата минута Уилям Осулa засече с глава центриране отдясно, но ударът му премина над вратата.

В 31-ата минута Еланга отново се озова на стрелкова позиция и опита удар от около 22 метра, но топката попадна право в ръцете на вратаря Гарсия.

В 36-ата минута Киърън Трипиър се подхлъзна на около 30 метра от собствената си врата, което позволи на Рафиня да нахлуе в наказателното поле и да подаде по земя към Фермин Лопес. Полузащитникът стреля от около 15 метра, но ударът му бе право в ръцете на вратаря Аарън Рамсдейл.

Нюкасъл отговори с нова опасна атака в 39-ата минута. Антъни Еланга центрира отлично отдясно към Уилям Осулa, който се хвърли на шпагат, но не успя да засече топката и тя премина на сантиметри покрай него.

В 44-ата минута домакините поискаха дузпа, след като Еланга нахлу в наказателното поле и бе притиснат между двама защитници на Барселона, но съдията прецени, че контактът не е достатъчен и остави играта да продължи.

Второто полувреме на "Сейнт Джеймсис Парк“ започна със същата картина - висока преса и повече инициативa от страна на Нюкасъл.



В 50-ата минута Киърън Трипиър центрира в наказателното поле, а топката попадна на границата му при Антъни Еланга, който опита удар от воле, но прати топката покрай гредата.





Малко след това домакините отново стигнаха до добра възможност. В 56-ата минута Уилям Осулa се измъкна зад защитата на Барселона, но от малък ъгъл не успя да овладее добре топката и завършващият му удар бе неточен.

Натискът на английския тим продължи и в 58-ата минута Еланга бе изведен на скорост по десния фланг, но вместо да завърши сам атаката, реши да центрира и Жоан Гарсия успя да пресече подаването.

В 65-ата минута Сандро Тонали опита два последователни удара от около 22 метра, като вторият се отклони от защитник и се насочи опасно към вратата, но Гарсия успя да улови топката.

Барселона създаде най-чистото си положение в срещата. Това се случи около 66-ата минута, когато Рафиня успя да се измъкне по десния фланг и центрира остро по земя в наказателното поле, където Роберт Левандовски засече топката. Полският нападател обаче не успя да насочи добре удара си и тя премина покрай далечната греда.

В 69-ата минута Нюкасъл отново бяха близо до попадение. Люис Хол центрира отлично отляво, а Мърфи стреля от воле от около 15 метра, но изпрати топката над вратата.

В последната четвърт на двубоя Нюкасъл засили още повече натиска си в търсене на попадение.



В 74-ата минута домакините успяха да пратят топката в мрежата, но голът не бе признат. Антъни Гордън изведе Харви Барнс, който се освободи и стреля технично, но топката се отби в гредата. При добавката Жоелинтон я прати във вратата, но попадението бе отменено заради очевидна засада на бразилеца.

В крайна сметка пресата и търсенето на гол в полза на Нюкасъл даде резултат.

Натискът на "свраките“ даде резултат в 86-ата минута, когато Джейкъб Мърфи центрира отлично от дълбочина към наказателното поле, а Харви Барнс засече топката от близка дистанция. Вратарят Жоан Гарсия успя да играе с нея, но не и да предотврати попадението, което даде преднина на домакините.

Когато изглеждаше, че Нюкасъл ще стигне до заслужена победа, драмата настъпи в самия край. В петата минута на добавеното време Дани Олмо нахлу в наказателното поле и бе фаулиран от Малик Тиау, а съдията посочи бялата точка.

С изпълнението се нагърби Ламин Ямал, който хладнокръвно прати топката в мрежата и изравни резултата на 1:1 буквално с последното действие в срещата.

Така каталунците измъкнаха ценен резултат като гости, а интригата остава напълно отворена преди реванша. Втората среща между двата отбора ще се играе на 18 март на „Камп Ноу“, където Барселона ще търси класиране пред собствените си фенове, а Нюкасъл ще съжалява за изпуснатия успех в самия край.