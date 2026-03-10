Галатасарай спечели зрелищната първа битка с Ливърпул в Шампионската лига

Галатасарай победи Ливърпул с 1:0 на стадион „Рамс Парк“ в Истанбул в първия мач между двата тима от осминафиналите на Шампионската лига. Единственото попадение в срещата реализира Марио Лемина още в 7-ата минута след центриране от корнер и асистенция с глава на Виктор Осимен.

Турският тим имаше възможности да увеличи преднината си, докато гостите от Англия също стигнаха до няколко опасни ситуации, но не успяха да се възползват. И двата отбора видяха и по едно свое попадение отменено след намеса на системата ВАР.

Треньорът на гостите Арне Слот направи пет промени в състава в сравнение с последния мач срещу Уулвърхамптън за Купата на Англия. На вратата започва Гиорги Мамардашвили, след като титулярният страж Алисон Бекер остана в Англия заради дискомфорт след тренировка. В състава се завръща и Флориан Виртц, който пропусна последните седмици заради контузия.

Наставникът на домакините Окан Бурук реагира със само една промяна спрямо реванша срещу Ювентус, като Вилфрид Синго започва на десния фланг на защитата. В атака на турския гранд логично водеща фигура е Виктор Осимен.

Още в самото начало Ливърпул стигна до добра възможност за гол. В 2-ата минута грешка в изнасянето на топката от страна на Галатасарай позволи на Флориан Виртц да отправи удар от дистанция. Вратарят на домакините беше излязъл напред и остави голяма част от вратата открита, но германският полузащитник не успя да се възползва и прати топката покрай гредата.

След нова грешка в защитата на Галатасарай топката в наказателното поле на турския тим, но футболистите на Ливърпул не успяха да се възползват и домакините се измъкнаха с доза късмет.

Въпреки по-активните първи минути на гостите от Англия, домакините откриха резултата в 7-ата минута. След изпълнение на корнер Виктор Осимен отклони топката с глава на далечната греда, а Марио Лемина се оказа напълно непокрит и също с глава я прати в мрежата за 1:0. В ситуацията Юго Екитике не успя да реагира навреме и да покрие халфа на турския тим.

Домакините бяха близо и до второ попадение малко след откриващия гол. В 12-ата минута Виктор Осимен се извиси над всички в наказателното поле след центриране отляво и отправи удар с глава, но топката премина съвсем близо покрай вратата на Ливърпул.

В 16-ата минута английският тим изработи добра възможност в наказателното поле на домакините. Флориан Виртц получи топката на удобна позиция и опита да преодолее вратаря Чакър, но ударът му не беше достатъчно силен и стражът на турския тим се справи без особени затруднения. Повторенията показаха, че германският национал е ударил топката в земята, което е отнело голяма част от силата на изстрела.

Две минути по-късно Ибрахима Конате също пробва късмета си с удар от дистанция. Френският защитник стреля мощно, но топката прелетя малко над напречната греда на вратата на Галатасарай.

В 22-ата минута Ноа Ланг центрира остро в наказателното поле, като топката след рикошет заплашително се насочи към далечния ъгъл. Вратарят на Ливърпул Гиорги Мамардашвили обаче показа отличен рефлекс и се хвърли ниско вляво, за да избие. След последвалия корнер защитата на английския тим се справи.

Само две минути по-късно домакините отново бяха близо до попадение. При ново центриране в наказателното поле Давинсон Санчес се оказа напълно непокрит между Върджил ван Дайк и Ибрахима Конате и стреля с глава. Мамардашвили обаче отново се намеси решително и спаси, запазвайки резултата 1:0 в полза на Галатасарай.

В 27-ата минута домакините организираха нова опасна атака. Първо Ноа Ланг центрира в наказателното поле, а след това и Исмаел Якобс прати топката отново пред вратата, но отбраната на Ливърпул успя с общи усилия да изчисти.

Само две минути по-късно Ливърпул допусна нова сериозна грешка в отбраната. При центриране отдясно Ибрахима Конате опита да изчисти топката, но замахна и не успя да играе с нея. Така тя попадна при Виктор Осимен в наказателното поле. Нападателят на Галатасарай овладя, но стреля високо над вратата.

До края на първата част Галатасарай продължи да изглежда по-опасният отбор. В самия край на полувремето Юго Екитике падна пред наказателното поле след съприкосновение с Давинсон Санчес, но съдията прецени, че нарушение в непосредствена близост пред вратата на турския гранд няма.

Ливърпул започна активно второто полувреме и бързо създаде две опасности пред вратата на Галатасарай.

Още в 46-ата минута Доминик Собослай отправи мощен удар от дистанция, който затрудни сериозно вратаря Фернандо Муслера Чакър, но стражът на домакините успя да се намеси и да избие.

Малко след това, в 48-ата минута, Алексис Мак Алистър получи добра възможност в наказателното поле след дълго хвърляне от тъч. Аржентинският полузащитник овладя топката отбитата неточно от защитник на Галатасарай, но ударът му премина покрай вратата.

В 52-ата минута домакините създадоха ново напрежение пред вратата на Ливърпул, след като центриране в наказателното поле намери Марио Лемина близо до топката. Гиорги Мамардашвили обаче излезе решително и с юмрук изби, предотвратявайки опасността. Малко по-късно Върджил ван Дайк извърши нарушение срещу Баръш Йълмаз по левия фланг и получи жълт картон.

В 56-ата минута Абдулкерим Бардакджъ опита изненадващ удар от много малък ъгъл. Изстрелът беше силен и разтресе мрежата, но от външната страна, което се оказа късмет за Ливърпул, тъй като Мамардашвили беше изненадан от ситуацията.

В 62-ата минута Галатасарай отново прати топката в мрежата на Ливърпул, но попадението не бе зачетено. Ситуацията започна след сериозна грешка на Ибрахима Конате, който не успя да изчисти топката и позволи на домакините да организират опасна контраатака. В крайна сметка топката попадна във вратата, но след намесата на съдиите голът бе отменен заради засада.

Причината бе позицията на Баръш Йълмаз, който макар да не игра директно с топката, бе преценен, че влияе на ситуацията и пречи на защитата на Ливърпул.

Минути след това Ливърпул пропиля златна възможност чрез Юго Екитике. Нападателят на английския тим се озова очи в очи с вратаря Фернандо Муслера Чакър, но стражът на домакините реагира отлично, разшири позицията си и успя да спаси удара му. Така Галатасарай запази преднината си от 1:0, а Ливърпул пропусна златен шанс да се върне в мача.



В 70-ата минута Ливърпул успя да прати топката във вратата на Галатасарай след изпълнение на корнер. При разбъркване в наказателното поле топката се отклони от защитника Вилфрид Синго и влезе в мрежата, като първоначално попадението бе зачетено за 1:1.

След преглед с ВАР обаче голът беше отменен. Съдиите прецениха, че Ибрахима Конате е играл с ръка в хода на ситуацията, преди топката да премине голлинията. Така резултатът остана 1:0 за Галатасарай, а Ливърпул пропусна добра възможност да изравни.



В 81-ата минута Ливърпул създаде нова добра възможност за изравняване. Анди Робъртсън центрира опасно в наказателното поле, а Давинсон Санчес отклони топката към собствената си врата. Вратарят на Галатасарай Чакър обаче реагира бързо и успя да запази вратата си суха.

В последните минути Ливърпул опита да окаже натиск в търсене на изравняване. В 89-ата минута Доминик Собослай центрира към Юго Екитике, но нападателят не успя да насочи добре топката и ударът му с глава премина над напречната греда.

Малко по-рано Галатасарай също бе близо до второ попадение. Баръш Йълмаз нахлу в наказателното поле и вместо да върне топката към съотборник на границата на пеналта, подаде към включилия се Габриел Сара, който стреля силно, но топката премина покрай гредата.

Така двубоя завърши при минимален аванс за истанбулския тим. Ливърпул запазва шансовете си за продължаване напред, тъй като интригата в сблъсъка остава напълно отворена. Реваншът между двата отбора ще се играе на 18 март на стадион "Анфийлд“, където ще бъде определен и четвъртфиналистът, който ще се изправи срещу победителя от двойката Пари Сен Жермен - Челси.