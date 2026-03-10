БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
Четири дуела дават старт на осминафиналните битки в Шампионската лига

Станко Димов
Спорт
Началото поставят Галатасарай и Ливърпул.

С четири срещи във вторник стартира фазата на осминафиналите в Шампионската лига. Един от най-интересните сблъсъци противопоставя Нюкасъл и Барселона, които се срещат на „Сейнт Джеймсис Парк“ от 22:00 часа.

Каталунците не винаги изглеждат убедително при гостуванията си. През уикенда тимът на Ханзи Флик стигна трудно до успех срещу Атлетик Билбао, а в последните си визити показа известни колебания. Именно на това ще разчитат и домакините от Нюкасъл, които обаче също не се представят стабилно през сезона и често им липсва постоянство.

Въпреки това класата остава на страната на Барселона, която вече веднъж през кампанията успя да спечели на този стадион.

Формата на „свраките“ също е колеблива – в последните си пет мача във всички турнири те записаха две победи и три загуби. През уикенда отборът на Еди Хау отпадна от турнира за ФА Къп след домакинско поражение с 1:3 от Манчестър Сити. Въпреки това Нюкасъл показа известен напредък под ръководството на своя мениджър.

Барселона пък се намира в добра серия, след като записа четири поредни победи във всички турнири и демонстрира сериозна ефективност в атака. Под ръководството на Ханзи Флик каталунският гранд се стреми отново да се утвърди сред водещите клубове в Европа, а успехът срещу Нюкасъл би бил важна стъпка към тази цел.

По-рано вечерта, от 19:45 часа, Галатасарай приема Ливърпул в друг любопитен осминафинален двубой.

Турският гранд прави силна кампания в турнира до момента и ще разчита на мощната подкрепа на своите фенове в Истанбул. Ливърпул обаче разполага с достатъчно класа и въпреки не особено впечатляващия си сезон остава лек фаворит в сблъсъка.

Мърсисайдци вече загубиха веднъж на този стадион по време на основната фаза на турнира и със сигурност ще бъдат предпазливи, за да не позволят на опасното нападение на Галатасарай да разгърне потенциала си.

Домакините показаха отлична форма в няколко от мачовете си у дома в турнира, включително и в плейофния сблъсък срещу Ювентус. Въпреки това задачата им срещу действащия шампион на Англия ще бъде изключително трудна, а целта им вероятно ще бъде поне да постигнат достойно представяне пред своята публика.

Програма на мачовете във вторник:

19:45 часа:
Галатасарай - Ливърпул

22:00 часа:
Аталанта - Байерн Мюнхен
Атлетико Мадрид - Тотнъм
Нюкасъл - Барселона.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Нюкасъл #ФК Галатасарай #ФК Барселона #ливърпул

