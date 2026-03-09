Мохамед Салах пред два исторически рекорда за Ливърпул в сблъсъка с Галатасарай

Нападателят на Ливърпул Мохамед Салах може да запише името си в историята на клуба и на Шампионската лига при предстоящия сблъсък срещу Галатасарай от осминафиналите на турнира.

33-годишният египетски национал има възможност да постави два значими рекорда. При участие в двубоя той ще изпревари легендарния защитник Джейми Карагър и ще стане едноличен рекордьор на Ливърпул по брой мачове в Шампионската лига. В момента двамата делят първото място с по 80 участия за английския клуб в най-престижния европейски клубен турнир.

Салах е близо и до друго историческо постижение. На звездата на "червените“ му е необходим само още един гол, за да стане първият африкански футболист с 50 попадения в Шампионската лига. До момента той има 49 гола в надпреварата.

През настоящия сезон египетският нападател продължава да бъде ключова фигура в състава на Ливърпул. В 30 мача във всички турнири той е реализирал девет попадения и е направил осем асистенции.