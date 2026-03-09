Маскиран фен изключи ВАР монитора в мач от Втора Бундеслига

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Куриозната ситуация се състоя на срещата между Пройсен Мюнстер и Херта Берлин.

ВАР топка съдия
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Маскиран фен изключи монитора на системата за видеоарбитраж (ВАР) в мач от второто ниво на германския футбол, оставяйки съдията пред черен екран, когато трябваше да вземе решение за потенциална дузпа.

Инцидентът се случи по време на двубоя между Пройсен Мюнстер и Херта Берлин, когато главният арбитър Феликс Бикел беше извикан до страничната линия, за да разгледа инцидента, но беше посрещнат от празен екран, след като някой беше издърпал захранващия кабел.

Според официалния уебсайт на Мюнстер маскираният привърженик е проникнал отвъд трибуните и е изключил ВАР монитора, саботирайки преглеждането на ситуацията. Германските медии съобщиха, че в същия момент феновете на Пройсен са показали банер с надпис „Изключете ВАР“.

Тъй като Бикел не успя да види повторението, ВАР-съдията Катрин Рафалски в Кьолн беше принудена да вземе решението дистанционно, отсъждайки, че в действителност е имало нарушение. Впоследствие главният съдия отсъди дузпа, която Херта успешно реализира, а гостите от Берлин в крайна сметка спечелиха мача с 2:1 с гол в добавеното време.

От Мюнстер по-късно написаха, че инцидентът е бил планирано действие и че клубът ще направи всичко по силите си, за да идентифицира отговорните за него.

