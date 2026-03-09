Дербито между Крузейро и Атлетико Минейро в Бразилия завърши с 23 червени картона

Дербито на бразилския град Бело Оризонте между Крузейро и Атлетико Минейро завърши с 23 червени картона след масов бой в последните минути. Кайо Жорже отбеляза единствения гол за Крузейро, а тимът му стана шампион на щатския шампионат на Минас Жерайс за пръв път от 2019 година след шест поредни титли за големия си съперник Атлетико Минейро.

Мачът обаче няма да бъде запомнен с типичния за южноамериканската страна красив футбол, а с мелето в заключителните секунди на редовното време, заради което се наложи намесата на охранители и полиция, за да бъдат овладени страстите.

Конфронтацията започна, когато вратарят на Атлетико - Еверсон, избута на земята полузащитника на противниковия отбор Кристиан и го затисна с коляно. Играчите на Крузейро мигновено скочиха в защита на своя съотборник, избутвайки Еверсон към страничната греда, което доведе до включването на още играчи.

Въпреки че по време на самата среща не беше показан нито един червен картон, бразилската медия Глобо съобщи, че след края на боя са били изгонени 23-ма играчи.

12 футболисти на Крузейро бяха изгонени, включително голмайстора Жорже, а капитанът на Атлетико и бивш бразилски национал Хълк беше сред 11-те състезатели на Минейро с червени картони.

„Жалко е. Не съм виждал такова насилие във футболен мач. Не можем да даваме такъв пример, защото това има влияние по целия свят. Имаме отговорност да запазим имиджа си и този на самия спорт“, заяви Хълк.

И двата тима са без победа след четири кръга в бразилската Серия А, като Атлетико е 17-и, а Крузейро е 19-и в класирането на елитната дивизия.