Александър Донски преодоля квалификациите на сингъл на турнир в Руанда

Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски преодоля квалификациите и се класира за основната схема на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100" в Кигали (Руанда) с награден фонд 177 хиляди долара.

Българинът победи поставения под №9 в пресявките Николас Давид Йонел (Румъния) с 6:3, 7:6(3) за 80 минути на корта.

Донски направи пробив във втория гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част двамата печелеха подаванията си и се стигна до тайбрек. В него той поведе с 6:3, пропусна тримачбола, но след 6:6 взе следващите две разигравания и затвори мача.

Така той заработи 4 точки за световната ранглиста и 1770 долара от наградния фонд.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, ще защитават титлата си на двойки от миналата година. Първите им съперници ще бъдат Андрей Мартин (Словакия) и Максимилиан Нойхрист (Австрия).

Вчера двамата станаха вицешампиони на друг турнир "Чалънджър" в Руанда.