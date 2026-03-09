Росица Денчева започна с убедителна победа на тенис турнира в Ираклион

Българската тенисистка Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната националка на България за "Били Джийн Кинг Къп“ постигна убедителна победа над представителката на домакините Елена Корокозиди с 6:0, 6:3 за 65 минути игра.

Денчева доминираше напълно в първия сет, който спечели без да загуби гейм за едва 22 минути. В началото на втората част българката допусна пробив още в първия гейм, но веднага възстанови равенството. Тя поведе с 4:2, позволи изравняване до 4:3, след което спечели следващите два гейма и затвори мача при 6:3.

Във втория кръг Денчева ще се изправи срещу поставената под номер 5 в схемата Селена Яничиевич (Франция), която заема 249-о място в световната ранглиста.

През миналата седмица българката достигна до полуфиналите на сингъл на друг турнир в Ираклион, което затвърждава добрата ѝ форма в началото на сезона.

Другата българка в надпреварата Юлия Стаматова ще изиграе утре своя двубой от първия кръг срещу тенисистка, преминала през квалификациите.

По-късно днес Денчева ще участва и в турнира на двойки, където заедно с Витория Паганети (Италия) ще срещне испанките Ирене Бурийо и Аран Гарсия. В надпреварата на двойки Беатрис Спасова и Даниела Фелдман (Латвия) ще се изправят срещу Лаура Бьонер (Германия) и Надя Колб (Украйна).