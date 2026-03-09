БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Росица Денчева започна с убедителна победа на тенис турнира в Ираклион

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Българката надделя над представителката на домакините Елена Корокозиди и се класира за втория кръг

росица денчева започна убедителна победа тенис турнира ираклион
Снимка: БТА
Слушай новината

Българската тенисистка Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната националка на България за "Били Джийн Кинг Къп“ постигна убедителна победа над представителката на домакините Елена Корокозиди с 6:0, 6:3 за 65 минути игра.

Денчева доминираше напълно в първия сет, който спечели без да загуби гейм за едва 22 минути. В началото на втората част българката допусна пробив още в първия гейм, но веднага възстанови равенството. Тя поведе с 4:2, позволи изравняване до 4:3, след което спечели следващите два гейма и затвори мача при 6:3.

Във втория кръг Денчева ще се изправи срещу поставената под номер 5 в схемата Селена Яничиевич (Франция), която заема 249-о място в световната ранглиста.

През миналата седмица българката достигна до полуфиналите на сингъл на друг турнир в Ираклион, което затвърждава добрата ѝ форма в началото на сезона.

Другата българка в надпреварата Юлия Стаматова ще изиграе утре своя двубой от първия кръг срещу тенисистка, преминала през квалификациите.

По-късно днес Денчева ще участва и в турнира на двойки, където заедно с Витория Паганети (Италия) ще срещне испанките Ирене Бурийо и Аран Гарсия. В надпреварата на двойки Беатрис Спасова и Даниела Фелдман (Латвия) ще се изправят срещу Лаура Бьонер (Германия) и Надя Колб (Украйна).

Гледайте новините и в Метрото Metro
#тенис турнир в Ираклион #Росица Денчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
1
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за търговски полети, но при определени условия
2
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за...
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток
3
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
4
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
5
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
6
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?

Най-четени

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
4
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
5
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
6
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...

Още от: Български тенис

Пьотр Нестеров се класира за основната схема на "Чалънджър“ в Гърция
Пьотр Нестеров се класира за основната схема на "Чалънджър“ в Гърция
Александър Донски преодоля квалификациите на сингъл на турнир в Руанда Александър Донски преодоля квалификациите на сингъл на турнир в Руанда
Чете се за: 01:20 мин.
Лиа Каратанчева отпадна във втория кръг на квалификациите на турнир в Анталия Лиа Каратанчева отпадна във втория кръг на квалификациите на турнир в Анталия
Чете се за: 00:42 мин.
Пьотр Нестеров с успешен старт в Херсонисос Пьотр Нестеров с успешен старт в Херсонисос
Чете се за: 01:35 мин.
Донски е на победа от основната схема в Руанда Донски е на победа от основната схема в Руанда
Чете се за: 01:15 мин.
Британец спря победната серия на Леонид Шейнгезихт на турнир по тенис в Испания Британец спря победната серия на Леонид Шейнгезихт на турнир по тенис в Испания
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента, ако изборите са сега?
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
"Срам ме е от заплатата ми": Служители на "Български пощи" в цялата страна излязоха на протест "Срам ме е от заплатата ми": Служители на "Български пощи" в цялата страна излязоха на протест
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Политика
Съветът на ЕС одобри новия европейски главен прокурор Съветът на ЕС одобри новия европейски главен прокурор
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Обвинен в корупция: В Истанбул започна делото срещу кмета Екрем...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ