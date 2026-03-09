Пьотр Нестеров се класира за основната схема на "Чалънджър“ в Гърция

Българският национал за Купа Дейвис Пьотр Нестеров се класира за основната схема на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50“ в Херсонисос (Гърция) с награден фонд от 56 700 евро.

Нестеров, който е поставен под номер 11 в квалификациите, постигна втора поредна победа, след като се наложи над четвъртия в схемата и №403 в световната ранглиста Луи Макстед (Великобритания) с 6:3, 7:6(5).

Българинът навакса два пъти пробив пасив в началото на първия сет, след което спечели четири поредни гейма и поведе с 5:2. Малко по-късно той затвори частта на собствен сервис с 6:3.

Във втория сет Нестеров отново стигна до пробив за аванс от 2:1, но съперникът му изравни при 5:5, след като българинът пропусна мачбол при 5:4 на собствен сервис. В последвалия тайбрек националът поведе с 6:4 точки и от третия си мачбол в двубоя стигна до крайния успех.

С победата Пьотр Нестеров заработи 3 точки за световната ранглиста, в която заема 477-о място в началото на седмицата.

Друг българин в надпреварата – Димитър Кузманов, е поставен под номер 5 в основната схема и в първия кръг ще се изправи срещу Максим Мрва (Чехия).

В турнира на двойки Антъни Генов и Фин Бас (Великобритания) ще започнат участието си срещу поставените под номер 1 Тиаго Перейра (Португалия) и Майкъл Гертс (Белгия), които спечелиха титлата на друг турнир от сериите "Чалънджър“ в Херсонисос през миналата седмица. Генов и Бас тогава достигнаха до финала, но отстъпиха в спора за трофея.