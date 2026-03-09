БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пьотр Нестеров се класира за основната схема на "Чалънджър“ в Гърция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Българският тенисист победи британеца Луи Макстед в последния кръг на квалификациите

Пьотр Нестеров се класира за основната схема на "Чалънджър“ в Гърция
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският национал за Купа Дейвис Пьотр Нестеров се класира за основната схема на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50“ в Херсонисос (Гърция) с награден фонд от 56 700 евро.

Нестеров, който е поставен под номер 11 в квалификациите, постигна втора поредна победа, след като се наложи над четвъртия в схемата и №403 в световната ранглиста Луи Макстед (Великобритания) с 6:3, 7:6(5).

Българинът навакса два пъти пробив пасив в началото на първия сет, след което спечели четири поредни гейма и поведе с 5:2. Малко по-късно той затвори частта на собствен сервис с 6:3.

Във втория сет Нестеров отново стигна до пробив за аванс от 2:1, но съперникът му изравни при 5:5, след като българинът пропусна мачбол при 5:4 на собствен сервис. В последвалия тайбрек националът поведе с 6:4 точки и от третия си мачбол в двубоя стигна до крайния успех.

С победата Пьотр Нестеров заработи 3 точки за световната ранглиста, в която заема 477-о място в началото на седмицата.

Друг българин в надпреварата – Димитър Кузманов, е поставен под номер 5 в основната схема и в първия кръг ще се изправи срещу Максим Мрва (Чехия).

В турнира на двойки Антъни Генов и Фин Бас (Великобритания) ще започнат участието си срещу поставените под номер 1 Тиаго Перейра (Португалия) и Майкъл Гертс (Белгия), които спечелиха титлата на друг турнир от сериите "Чалънджър“ в Херсонисос през миналата седмица. Генов и Бас тогава достигнаха до финала, но отстъпиха в спора за трофея.

#"Чалънджър" # Пьотр Нестеров #Димитър Кузманов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
1
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за търговски полети, но при определени условия
2
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за...
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток
3
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
4
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
5
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
6
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?

Най-четени

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
4
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
5
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
6
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...

Още от: Български тенис

Росица Денчева започна с убедителна победа на тенис турнира в Ираклион
Росица Денчева започна с убедителна победа на тенис турнира в Ираклион
Александър Донски преодоля квалификациите на сингъл на турнир в Руанда Александър Донски преодоля квалификациите на сингъл на турнир в Руанда
Чете се за: 01:20 мин.
Лиа Каратанчева отпадна във втория кръг на квалификациите на турнир в Анталия Лиа Каратанчева отпадна във втория кръг на квалификациите на турнир в Анталия
Чете се за: 00:42 мин.
Пьотр Нестеров с успешен старт в Херсонисос Пьотр Нестеров с успешен старт в Херсонисос
Чете се за: 01:35 мин.
Донски е на победа от основната схема в Руанда Донски е на победа от основната схема в Руанда
Чете се за: 01:15 мин.
Британец спря победната серия на Леонид Шейнгезихт на турнир по тенис в Испания Британец спря победната серия на Леонид Шейнгезихт на турнир по тенис в Испания
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента, ако изборите са сега?
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
"Срам ме е от заплатата ми": Служители на "Български пощи" в цялата страна излязоха на протест "Срам ме е от заплатата ми": Служители на "Български пощи" в цялата страна излязоха на протест
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Политика
Съветът на ЕС одобри новия европейски главен прокурор Съветът на ЕС одобри новия европейски главен прокурор
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Обвинен в корупция: В Истанбул започна делото срещу кмета Екрем...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ