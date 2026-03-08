БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Британец спря победната серия на Леонид Шейнгезихт на турнир по тенис в Испания

Спорт
Поражение за българския тенисист в Торейо.

леонид шейнгезихт започна победа участието тенис турнир малмьо
Снимка: БФ Тенис
Леонид Шейнгезихт отпадна на полуфиналите на турнира на твърда настилка в Торейо (Испания) с награден фонд от 15 хиляди долара.

25-годишният българин загуби от поставения под №7 Емил Худ (Великобритания) с 2:6, 7:5, 0:6. Срещата продължи два часа и 44 минути.

Шейнгезихт изостана с 0:3 гейма в началото на мача, а след още един пробив в края на сета загуби първата част с 2:6. Българинът поведе с 2:0 във втория сет, но допусна обрат до 2:5. Той обаче реагира отлично и със серия от пет поредни гейма изравни сетовете след 7:5. При 2:5 Шейнгезихт отрази и един мачбол на собствен сервис. В решителния трети сет британецът не остави шансове на българина и го спечели убедително с 6:0.

Преди този мач Шейнгезихт записа шест поредни победи в турнира. Той започна участието си от квалификациите, където постигна три успеха без загубен сет, а след това добави още три победи в основната схема.

#Леонид Шейнгезихт

