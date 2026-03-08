Британец спря победната серия на Леонид Шейнгезихт на турнир по тенис в Испания

Леонид Шейнгезихт отпадна на полуфиналите на турнира на твърда настилка в Торейо (Испания) с награден фонд от 15 хиляди долара.

25-годишният българин загуби от поставения под №7 Емил Худ (Великобритания) с 2:6, 7:5, 0:6. Срещата продължи два часа и 44 минути.

Шейнгезихт изостана с 0:3 гейма в началото на мача, а след още един пробив в края на сета загуби първата част с 2:6. Българинът поведе с 2:0 във втория сет, но допусна обрат до 2:5. Той обаче реагира отлично и със серия от пет поредни гейма изравни сетовете след 7:5. При 2:5 Шейнгезихт отрази и един мачбол на собствен сервис. В решителния трети сет британецът не остави шансове на българина и го спечели убедително с 6:0.

Преди този мач Шейнгезихт записа шест поредни победи в турнира. Той започна участието си от квалификациите, където постигна три успеха без загубен сет, а след това добави още три победи в основната схема.