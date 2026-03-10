Пьотр Нестеров продължава напред на турнир от сериите "Чалънджър“ в Гърция, Кузманов отпадна

Българският национал се класира за втория кръг след обрат срещу Максимус Джоунс
Националът на България за Купа Дейвис Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50“ в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.
23-годишният българин, който преди това премина успешно през квалификациите с две победи, се наложи над Максимус Джоунс (Тайланд) с 3:6, 6:3, 6:4 след 2 часа и 42 минути игра.
Нестеров започна трудно срещата и изостана с 0:4 в първия сет. Той успя да върне един пробив, но в крайна сметка отстъпи частта с 3:6. Във втория сет българинът поведе с 3:0, позволи на съперника си да изравни при 3:3, но спечели следващите три гейма и изравни резултата.
В решителния трети сет Нестеров стигна до ключов пробив за 5:4 и сервира за победата. При този резултат той спаси три точки за пробив и реализира втория си мачбол, за да триумфира в двубоя.
С достигането си до втория кръг българинът си гарантира 7 точки за световната ранглиста, в която заема 477-о място в началото на седмицата. Следващият му съперник ще бъде третият поставен Том Генч (Германия), който е номер 246 в света.
В същото време поставеният под номер 5 в схемата Димитър Кузманов отпадна още в първия кръг след поражение от Максим Мрва (Чехия) с 2:6, 4:6 за 88 минути.
32-годишният българин допусна два пробива в първия сет и го загуби с 2:6. Във втората част Кузманов два пъти навакса изоставане с пробив, но при 4:5 отново загуби подаването си, след което чешкият тенисист затвори мача при втория си мачбол.
В надпреварата на двойки Антъни Генов и Фин Бас (Великобритания) ще започнат участието си срещу водачите в схемата Тиаго Перейра (Португалия) и Михаел Хеертс (Белгия). Двете двойки вече играха на турнир от същата категория в Херсонисос миналата седмица, когато Перейра и Хеертс спечелиха титлата, а Генов и Бас достигнаха до финала.