Пьотр Нестеров продължава напред на турнир от сериите "Чалънджър“ в Гърция, Кузманов отпадна

Националът на България за Купа Дейвис Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50“ в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

23-годишният българин, който преди това премина успешно през квалификациите с две победи, се наложи над Максимус Джоунс (Тайланд) с 3:6, 6:3, 6:4 след 2 часа и 42 минути игра.

Нестеров започна трудно срещата и изостана с 0:4 в първия сет. Той успя да върне един пробив, но в крайна сметка отстъпи частта с 3:6. Във втория сет българинът поведе с 3:0, позволи на съперника си да изравни при 3:3, но спечели следващите три гейма и изравни резултата.

В решителния трети сет Нестеров стигна до ключов пробив за 5:4 и сервира за победата. При този резултат той спаси три точки за пробив и реализира втория си мачбол, за да триумфира в двубоя.

С достигането си до втория кръг българинът си гарантира 7 точки за световната ранглиста, в която заема 477-о място в началото на седмицата. Следващият му съперник ще бъде третият поставен Том Генч (Германия), който е номер 246 в света.

В същото време поставеният под номер 5 в схемата Димитър Кузманов отпадна още в първия кръг след поражение от Максим Мрва (Чехия) с 2:6, 4:6 за 88 минути.

32-годишният българин допусна два пробива в първия сет и го загуби с 2:6. Във втората част Кузманов два пъти навакса изоставане с пробив, но при 4:5 отново загуби подаването си, след което чешкият тенисист затвори мача при втория си мачбол.

В надпреварата на двойки Антъни Генов и Фин Бас (Великобритания) ще започнат участието си срещу водачите в схемата Тиаго Перейра (Португалия) и Михаел Хеертс (Белгия). Двете двойки вече играха на турнир от същата категория в Херсонисос миналата седмица, когато Перейра и Хеертс спечелиха титлата, а Генов и Бас достигнаха до финала.