Росица Денчева и Виктория Велева с победи на тенис турнира в Ираклион

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп“ Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд от 40 хиляди долара.

Плевенчанката, която днес навършва 19 години, и нейната партньорка Витория Паганети (Италия) победиха испанките Ирене Бурийо и Аран Гарсия с 5:7, 7:5, 10-8 след близо два часа игра.

Срещата беше прекъсната вчера след първия сет и беше доиграна днес. В шампионския тайбрек Денчева и Паганети поведоха с 6:3 и в крайна сметка затвориха мача при 10:8. На четвъртфиналите те ще се изправят срещу водачките в схемата Аяна Акли и Алура Замарипа от САЩ.

В надпреварата на сингъл Денчева също продължава напред. Българката достигна до втория кръг, където ще се изправи срещу поставената под номер 5 и 249-а в световната ранглиста Селена Яничиевич (Франция). Само преди седмица тя игра полуфинал на друг турнир в Ираклион.

Още три българки участваха в днешния състезателен ден. Виктория Велева, влязла в основната схема като "щастлива губеща“ от квалификациите, започна с победа на сингъл срещу сънародничката си Юлия Стаматова, получила „уайлд кард“. Велева спечели с 6:4, 6:4 за час и 45 минути и във втория кръг ще се изправи срещу номер 11 в схемата Катарина Хобгарски (Германия).

На двойки Беатрис Спасова и Даниела Фелдман (Латвия) отпаднаха след загуба от Лаура Бьонер (Германия) и Надя Колб (Украйна) с 2:6, 3:6.