Артур Фис и Александър Зверев ще се срещнат на четвъртфиналите на турнира в Индиън Уелс

Артур Фис стана едва третият французин, който успява да се класира в последователни години за четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите "Мастърс 1000" в Индиън Уелс. В мач от четвъртия кръг Фис спечели с 6:3, 7:6(9) срещу поставения под №9 в схемата Феликс Оже-Алиасим.

Фис поведе с 3:0 гейма и доминираше играта в първия сет, без да даде особени шансове за обрат на своя канадски съперник.

В началото на втория сет французинът отново успя да поведе с пробив, но този път Оже-Алиасим стигна до изравняване при 4:4.

Това сякаш даде увереност на канадеца и в тайбрека той поведе с 5:0 точки. Въпреки това обаче Фис реализира страхотен обрат, като първо спаси три сетбола при изоставане от 3:6, а след това и още два при 6:7 и 8:9 точки, за да триумфира в крайна сметка с 11:9.

На четвъртфиналите Фис ще срещне поставения под №4 Александър Зверев. Германецът направи 14 аса и общо 27 печеливши удара, за да елиминира представителя на домакините от САЩ Франсис Тиафо след 6:3, 6:4.

За Зверев това бе девета победа в десет мача срещу Тиафо, както и успех №100 в мачове от сериите "Мастърс" на твърди кортове.