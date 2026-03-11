Виктория Мбоко елиминира Аманда Анисимова и ще срещне Арина Сабаленка в Индиън Уелс

Канадката ще търси реванш от водачката в световната ранглиста за поражението си от нея на осминафиналите на Откритото първенство на Австралия.
Канадката Виктория Мбоко победи американката Аманда Анисимова с 6:4, 6:1 и си осигури среща с водачката в схемата Арина Сабаленка на четвъртфиналите на тенис турнира от сериите WTA 1000 в Индиън Уелс.
Десетата поставена Мбоко срещна съпротива единствено в първия сет, който взе с 6:4, а във втория направи три пробива и даде само гейм на шестата в схемата Анисимова.
По-рано Сабаленка се наложи категорично срещу японката Наоми Осака с 6:2, 6:4.
Мбоко ще опита да вземе реванш от Сабаленка за поражението си от нея на осминафиналите на Откритото първенство на Австралия през януари, когато Сабаленка спечели в два сета.
Австралийката Талия Гибсън се наслади на най-голямата победа в кариерата си, побеждавайки №7 в света Жасмин Паолини от Италия със 7:5, 2:6, 6:1 в първия си мач срещу тенисистка от топ 10.
I N C R E D I B L E— wta (@WTA) March 10, 2026
Talia Gibson qualifies for her first WTA 1000 quarterfinal in her first main draw appearance #TennisParadise pic.twitter.com/5lKcKZHdXN
21-годишната състезателка, която играе за първи път в основната схема на WTA 1000, стана и първата квалификантка от 11 години, достигнала до четвъртфиналите на турнира.
„Просто имам увереност в начина, по който играя, констатира Гибсън.
На четвъртфиналите продължава и 14-ата поставена чехкиня Линда Носкова, която победи Александра Еала от Филипините само за 55 минути с 6:2, 6:0, за да си осигури четвъртфинална среща с Гибсън.