Виктория Мбоко елиминира Аманда Анисимова и ще срещне Арина Сабаленка в Индиън Уелс

Канадката ще търси реванш от водачката в световната ранглиста за поражението си от нея на осминафиналите на Откритото първенство на Австралия.

Виктория Мбоко
Снимка: БТА
Канадката Виктория Мбоко победи американката Аманда Анисимова с 6:4, 6:1 и си осигури среща с водачката в схемата Арина Сабаленка на четвъртфиналите на тенис турнира от сериите WTA 1000 в Индиън Уелс.

Десетата поставена Мбоко срещна съпротива единствено в първия сет, който взе с 6:4, а във втория направи три пробива и даде само гейм на шестата в схемата Анисимова.

По-рано Сабаленка се наложи категорично срещу японката Наоми Осака с 6:2, 6:4.

Мбоко ще опита да вземе реванш от Сабаленка за поражението си от нея на осминафиналите на Откритото първенство на Австралия през януари, когато Сабаленка спечели в два сета.

Австралийката Талия Гибсън се наслади на най-голямата победа в кариерата си, побеждавайки №7 в света Жасмин Паолини от Италия със 7:5, 2:6, 6:1 в първия си мач срещу тенисистка от топ 10.

21-годишната състезателка, която играе за първи път в основната схема на WTA 1000, стана и първата квалификантка от 11 години, достигнала до четвъртфиналите на турнира.

„Просто имам увереност в начина, по който играя, констатира Гибсън.

На четвъртфиналите продължава и 14-ата поставена чехкиня Линда Носкова, която победи Александра Еала от Филипините само за 55 минути с 6:2, 6:0, за да си осигури четвъртфинална среща с Гибсън.

