Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
НА ЖИВО: Законопроектът за лобизма ще влезе на първо четене в пленарната зала

У нас
Парламентът събра кворум от 174 регистрирани народни представители и започна работа. Народното събрание прие като извънредна точка изслушване на министъра на електронното управление и членовете на ЦИК.

Според публикуваната на интернет страницата на Народното събрание проектопрограма депутатите ще гледат на първо гласуване на Законопроект за прозрачност и почтеност в управлението т.нар. закон за лобизма. Вносители са бившият министър на правосъдието Георги Георгиев от парламентарната група на ГЕРБ-СДС и група народни представители.

Със законопректа се въвежда терминът „представителство на интереси“, за да се избегне наслоената негативна нагласа към понятието „лобизъм“.

В проекта на програма е включено също първото четене на Законопроект за обществения транспорт, както и второто гласуване на промени в Закона за защита от дискриминация.

Очаква се в четвъртък депутатите да обсъдят на първо четене пет законопроекта за промени в Наказателния кодекс, както и да изслушат служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков във връзка с ескалиращи разходи за извършване на годишни планови ремонтни програми на 5-и и 6-и блок на Атомната електроцентрала "Козлодуй".

За петък в програмата на депутатите е предвидено първото гласуване на промени в Закона за железопътния транспорт и редовният парламентарен контрол.

