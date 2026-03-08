БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
ЗАПАЗЕНИ

Донски е на победа от основната схема в Руанда

Спорт
Надпреварата е с награден фонд 177 хиляди долара.

александър донски класира четвъртфиналите двойки тенис турнира сериите bdquoчалънджър делхи
Българският тенисист Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на турнира на червени кортове от сериите „Чалънджър 100" в Кигали (Руанда) с награден фонд 177 хиляди долара.

Българинът победи поставения под номер 3 в схемата на пресявките Самуеле Пиери (Италия) със 7:6 (3), 6:4 за час и 43 минути на корта.

Националът на България за Купа „Дейвис“ преодоля пасив от 1:3 в първия сет, който спечели след тайбрек. В началото на втората част двамата си размениха по един пробив, след което националът взе подаването на съперника си седмия гейм и без проблеми затвори мача.

В спор за място в основната схема утре той ще играе срещу номер 9 Николас Давид Йонел (Румъния).

Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, ще защитават титлата си на двойки от миналата година. Първите им съперници ще бъдат Андрей Мартин (Словакия) и Максимилиан Нойхрист (Австрия).

