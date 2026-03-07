Александър Донски отстъпи на финала на двойки в Руанда

Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски стана вицешампион на двойки на турнира по тенис на клей от сериите ATP Challenger Tour (Challenger 75) в Кигали, Руанда, с награден фонд от 107 хиляди евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под №1 в схемата, загубиха в драматичен финал от Джей Кларк (Великобритания) и Макс Хаукес (Нидерландия) с 4:6, 7:6(6), 10-12. Срещата продължи час и 38 минути.

Българинът и неговият партньор загубиха първия сет след пробив в петия гейм. В тайбрека на втората част обаче те направиха силен обрат и от изоставане 2:5 стигнаха до успех с 8:6.

В решаващия шампионски тайбрек Донски и Бантия пропуснаха един мачбол, спасиха два, но съперниците им спечелиха три поредни точки и затвориха мача.



С представянето си Донски заработи 50 точки за световната ранглиста на двойки.

В края на февруари Донски и Бантия спечелиха титлата в Ню Делхи, Индия, което беше вторият им трофей като тандем в турнири от сериите „Чалънджър".

Българинът има общо три титли от ATP Challenger Tour на двойки, а през тази седмица се изкачи до рекордното за него 106-о място в световната ранглиста при дуетите.