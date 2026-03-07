Александър Донски отстъпи на финала на двойки в Руанда

Надпреварата е с награден фонд от 107 хиляди евро.
Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски стана вицешампион на двойки на турнира по тенис на клей от сериите ATP Challenger Tour (Challenger 75) в Кигали, Руанда, с награден фонд от 107 хиляди евро.
Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под №1 в схемата, загубиха в драматичен финал от Джей Кларк (Великобритания) и Макс Хаукес (Нидерландия) с 4:6, 7:6(6), 10-12. Срещата продължи час и 38 минути.
Българинът и неговият партньор загубиха първия сет след пробив в петия гейм. В тайбрека на втората част обаче те направиха силен обрат и от изоставане 2:5 стигнаха до успех с 8:6.
В решаващия шампионски тайбрек Донски и Бантия пропуснаха един мачбол, спасиха два, но съперниците им спечелиха три поредни точки и затвориха мача.
С представянето си Донски заработи 50 точки за световната ранглиста на двойки.
В края на февруари Донски и Бантия спечелиха титлата в Ню Делхи, Индия, което беше вторият им трофей като тандем в турнири от сериите „Чалънджър".
Българинът има общо три титли от ATP Challenger Tour на двойки, а през тази седмица се изкачи до рекордното за него 106-о място в световната ранглиста при дуетите.