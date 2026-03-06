Александър Донски ще спори за титлата на двойки в Кигали

Българският тенисист Александър Донски се класира за финала на двойки на турнира на червени кортове от сериите „Чалънджър 75" в Кигали (Руанда) с награден фонд 107 хиляди евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под №1 в схемата, победиха Стефан Латинович (Сърбия) и Лука Павлович (Франция) със 7:6(5), 6:4. Срещата продължи 78 минути.

Националът на България за Купа „Дейвис" и индиецът спечелиха първия сет след тайбрек, а във втората част направиха пробив в петия гейм, който се оказа достатъчен за крайния успех.

С доброто си представяне Донски заработи 50 точки за световната ранглиста на двойки.

В края на февруари той и Бантия спечелиха титлата в Ню Делхи (Индия), като това бе втори триумф на двамата като тандем в турнири от сериите „Чалънджър".

Александър Донски има общо три спечелени титли от сериите „Чалънджър" на двойки, а през тази седмица се изкачи до рекордното за него 106-о място в световната ранглиста при дуетите.