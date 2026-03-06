Александър Донски ще спори за титлата на двойки в Кигали

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
С доброто си представяне Донски заработи 50 точки за световната ранглиста.

александър донски класира четвъртфиналите двойки тенис турнира сериите bdquoчалънджър делхи
Слушай новината

Българският тенисист Александър Донски се класира за финала на двойки на турнира на червени кортове от сериите „Чалънджър 75" в Кигали (Руанда) с награден фонд 107 хиляди евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под №1 в схемата, победиха Стефан Латинович (Сърбия) и Лука Павлович (Франция) със 7:6(5), 6:4. Срещата продължи 78 минути.

Националът на България за Купа „Дейвис" и индиецът спечелиха първия сет след тайбрек, а във втората част направиха пробив в петия гейм, който се оказа достатъчен за крайния успех.

С доброто си представяне Донски заработи 50 точки за световната ранглиста на двойки.

В края на февруари той и Бантия спечелиха титлата в Ню Делхи (Индия), като това бе втори триумф на двамата като тандем в турнири от сериите „Чалънджър".

Александър Донски има общо три спечелени титли от сериите „Чалънджър" на двойки, а през тази седмица се изкачи до рекордното за него 106-о място в световната ранглиста при дуетите.

