Лидия Енчева е на финал на турнир във Франция

Българската тенисистка Лидия Енчева се класира за финала на единично на турнира на твърда настилка в Агетмо (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 5 в схемата българка победи испанката Селия Сервиньо Руис с 3:6, 6:3, 6:0 за два часа и 11 минути на корта.

19-годишната Енчева загуби първия сет, но в следващите два доминираше изцяло, а в третата част не загуби нито един гейм и стигна до крайния успех.

В спор за титлата българката ще срещне четвъртата в схемата Яра Барташевич (Франция).

Енчева има една титла в кариерата си на сингъл от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF), която спечели миналата година в Румъния.

През януари тя игра на финал в Египет, на който обаче стана вицешампионка.