Димитър Кузманов достигна до полуфиналите на турнир в Херсонисос

Победа за българския тенисист в Гърция.

Снимка: БТА
Димитър Кузманов достигна до полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос, Гърция, с награден фонд 56 700 евро.

32-годишният българин, който е поставен под №8, отстрани първия в схемата Лоренцо Джустино (Италия) с 6:1, 6:1 за час и 22 минути игра.

Кузманов поведе с 5:0 в първия сет с два последователни пробива, спечелвайки две от подаванията си без да даде точка на съперника. На старта на втората част пловдивчанинът започна с брейк още в първия гейм, а впоследствие добави още два пробива, за да си спечели и втория сет със само един загубен гейм.

Българинът тотално доминираше в срещата, спасявайки и седемте точки за брейк на Джустино, а от своя страна реализира 5 от 6-те си възможности за пробив.

На полуфиналите Кузманов ще се изправи срещу победителя от мача между поставения под №3 Лукас Ноймайер (Австрия) и Хари Уенделкън (Великобритания).

