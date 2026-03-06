БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на турнир в Словакия

Българката ще запише рекордно класиране в световната ранглиста, в която през тази седмица се намира под №258.

Елизара Янева
Снимка: БФ Тенис
Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърди кортове в Търнава, Словакия, с награден фонд от 60 000 долара.

18-годишната българка отстъпи с 6:4, 2:6, 3:6 на №228 в световната ранглиста Селин Неф от Швейцария, която е в серия от 13 поредни победи. През февруари Неф спечели две поредни титли от турнири на ITF във Франция.

Янева поведе с 4:1 в началото на мача. Неф спечели следващите два гейма, но българката стигна до нов пробив в десетия гейм за 6:4.

Във втората част Янева загуби пет поредни гейма – от 2:1 до 2:6, за да бъде изравнен резултатът в сетовете. Българката имаше преднина от 3:2 в третия решителен сет, но загуби следващите четири гейма и отпадна от надпреварата.

Преди този мач Елизара Янева постигна нови две впечатляващи победи от началото на годината. Българката елиминира на старта №256 в световната ранглиста Анастасия Тихонова (Русия), а във втория кръг победи №153 Греет Минен от Белгия.

С новото си добро представяне Янева ще запише рекордно класиране в световната ранглиста, в която през тази седмица се намира под №258.

