Росица Денчева се класира за полуфиналите на сингъл на турнир в Гърция

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Росица Денчева се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната плевенчанка победи участващата с "уайлд кард" представителка на Чехия Алена Ковачкова с 6:1, 4:6, 7:6(3) за два часа и 50 минути на корта.

Денчева спечели убедително първия сет, но загуби втория, след като допусна пробив в десетия гейм. Във втората част тя стига до три брейка, но четири пъти не успя да удържи подаването си. В решителния третия сет българката преодоля пасив от 2:5 и със серия от четири поредни гейма направи обрат - 6:5. След това тя сервираше за спечелване на мача, но загуби подаването си. В последвалия тайбрек националката поведе с 4:2 и без проблеми затвори мача със 7:3.

В турнира на двойки българката и Витория Паганети (Италия) достигнаха до полуфиналите, където по-късно днес ще играят с Ясмин Кабаж (Мароко) и Надя Колб (Украйна).