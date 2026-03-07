БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Продължава евакуацията на българи от Близкия Изток: Какви...
Възобновяват полетите от Дубай
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Росица Денчева остана на сет от финал в Ираклион

18-годишната плевенчанка загуби от рускинята Даря Астахова.

росица денчева продължава втория кръг сингъл тенис турнира клей ираклион гърция
Българската тенисистка Росица Денчева отпадна на полуфиналите на единично на турнира на червени кортове в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната плевенчанка загуби от рускинята Даря Астахова със 7:6 (2), 1:6, 0:6 за два часа и 45 минути.

Денчева успя да спечели първия сет след тайбрек, но в следващите две части взе само един гейм и приключи участието си в надпреварата.

Вчера българката допусна поражение и на полуфиналите на двойки.

#Росица Денчева

