Росица Денчева остана на сет от финал в Ираклион

Българската тенисистка Росица Денчева отпадна на полуфиналите на единично на турнира на червени кортове в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната плевенчанка загуби от рускинята Даря Астахова със 7:6 (2), 1:6, 0:6 за два часа и 45 минути.

Денчева успя да спечели първия сет след тайбрек, но в следващите две части взе само един гейм и приключи участието си в надпреварата.

Вчера българката допусна поражение и на полуфиналите на двойки.