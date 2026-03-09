БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

Арина Сабаленка продължава в четвъртия кръг на турнира в Индиън Уелс

Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Водачката в световната ранглиста победи Жаклин Кристиан.

Арина Сабаленка
Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка се класира за четвъртия кръг на силния турнир по тенис на твърди кортове WТА 1000 в Индиън Уелс (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара. Сабаленка победи Жаклин Кристиан (Румъния) 6:4, 6:1. Мачът приключи за само 71 минути.

Успехът й осигури атрактивен мач във вторник между две четирикратни победителки от Големия шлем на сингъл. Това е така, защото №16 Наоми Осака (Япония) се наложи над Камила Осорио (Колумбия) с 6:1, 3:6, 6:1 и ще играе срещу Сабаленка.

Изненадващо те са се срещали само веднъж - преди осем години на Откритото първенство на САЩ в четвъртия кръг. Осака надделя над Сабаленка в три сета. И двете бяха само на 20 години по това време.

„Ще имам шанс да взема реванш, надявам се. Бих искал да я победя“, каза Сабаленка.

Четвъртата поставена Коко Гоф (САЩ) отпадна, след като се отказа във втория сет срещу Александра Иала (Филипините) заради контузия на лявата ръка. Иала водеше с 6:2, 2:0 след 54-ата минута, когато срещата приключи, и сега тя ще насочи вниманието си към следващата си съперничка №14 Линда Носкова (Чехия), която елиминира Сорана Кърстя (Румъния) с 6:7(5), 6:4, 6:4.

Седмата поставена Жасмин Паолини (Италия) продължава напред след успех над Айла Томлянович (Австралия) със 7:5, 5:7, 6:1, а №6 Аманда Анисимова (САЩ) се справи с Ема Радукану (Великобритания) с 6:1, 6:1.

В други срещи №10 Виктория Мбоко (Канада) спечели срещу 23-а Анна Калинская (Русия) с 6:4, 6:1, а австралийката Талия Гибсън победи №17 Клара Таусон (Дания) със 7:6(2), 4:6, 6:4.

#тенис турнир в Индиън Уелс 2026 #Арина Сабаленка

