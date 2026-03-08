БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
Петкратният шампион преодоля Камил Майхжак след три сета и се класира за третия кръг

Новак Джокович започна с обрат участието си на турнира от сериите "Мастърс“ в Индиън Уелс
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Петкратният шампион Новак Джокович се класира за третия кръг на турнира по тенис от сериите Индиън Уелс Мастърс (САЩ) с награден фонд 9,4 милиона долара.

38-годишният сърбин победи Камил Майхжак (Полша) с 4:6, 6:1, 6:2 в първия си мач от надпреварата.

Джокович имаше трудности в началото на двубоя заради силния вятър в калифорнийската пустиня и допусна загуба на първия сет. Постепенно обаче той намери ритъм от основната линия и в следващите две части наложи превъзходството си, за да стигне до обрат.

"Напоследък в Индиън Уелс беше много трудно за мен. Трудно ми беше да намеря най‑добрата си игра, особено в началото на турнира през последните седем или осем години. Радвам се, че преодолях предизвикателството. Камил е много солиден играч. Той няма огромна сила, но изигра страхотен първи сет. Аз се пренастроих и започнах да се чувствам по‑добре, а публиката беше невероятна“, заяви Джокович след срещата.

В друг интересен мач британецът Джак Дрейпър победи Роберто Баутиста Агут с 3:6, 6:3, 6:2 и започна успешно защитата на титлата си.

Сред останалите резултати Каспер Рууд се наложи над Александър Шевченко с 6:1, 7:6(4), Франсиско Серундоло победи Бенжамен Бонзи с 6:4, 5:7, 7:6(5), а бразилецът Жоао Фонсека елиминира Карен Хачанов с 4:6, 7:6(7), 6:4.

Победи записаха още Габриел Диало срещу Андрей Рубльов, Алекс де Минор срещу Себастиан Корда, както и Тейлър Фриц, Себастиан Баес, Камерън Нори и Даниил Медведев.

