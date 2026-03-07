Александър Зверев с първа победа над Матео Беретини от 5 години насам

Александър Зверев и Матео Беретини подновиха съперничеството си в петък на турнира BNP Paribas Open в Индиън Уелс, където поставеният под №4 германец показа силна игра и се класира за третия кръг.

Зверев записа 19 печеливши удара срещу едва 11 непредизвикани грешки и не допусна нито една възможност за пробив пред съперника си. Той спечели 82 процента от точките на втори сервис по пътя към победата с 6:3, 6:4 в Индиън Уелс.

Германецът вече води с 5:3 победи в директните си двубои срещу Беретини. Това е и първият му успех срещу италианеца от финалите на ATP през 2021 година, когато Зверев спечели турнира. След победата си за 71 минути четвъртият поставен ще се изправи срещу Брандън Накашима в следващия кръг.

„Много съм доволен от представянето си“, заяви Зверев в интервюто си на корта. „Срещу Матео винаги е трудно. Бях загубил последните два мача срещу него. В Индиън Уелс съм имал трудности в миналото, но тази година се чувствам различно. Надявам се резултатът също да бъде различен, а това беше добро начало“, добави германецът.

Зверев е седемкратен шампион от сериите Мастърс 1000, но никога досега не е печелил турнира в Индиън Уелс. Най-доброто му представяне в калифорнийската пустиня са четвъртфиналите през 2021 и 2024 година. По-рано този сезон четвъртият в световната ранглиста достигна до полуфиналите на Откритото първенство на Австралия.

„Той е изключително агресивен играч – има много мощен форхенд и сервис“, каза Зверев за Беретини. „Ако му дадеш пространство и се дръпнеш назад, става много трудно срещу него. Днес обаче мисля, че аз бях този, който диктуваше играта и действаше по-агресивно“.

В четвъртия кръг германецът може да се изправи срещу поставения под №15 Флавио Коболи. Италианецът победи Миомир Кецманович с 3:6, 6:3, 6:4 и продължи отличната си серия, след като миналата седмица спечели третата си титла на ниво ATP на турнира от категория ATP 500 в Акапулко.

Коболи, който заема рекордното в кариерата си 15-о място в световната ранглиста, показа характер след загубения първи сет и сервира отлично в решаващата част, печелейки 13 от 14-те точки на първи сервис. В третия кръг 23-годишният италианец ще се изправи срещу Франсис Тиафо. Коболи има добри спомени от мачовете си с Тиафо, след като победи американеца във финала на турнира в Акапулко.