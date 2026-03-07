Яник Синер с експресна победа за 64 минути в Индиън Уелс

Яник Синер започна по впечатляващ начин участието си в турнира в Индиън Уелс, след като победи убедително чешкия квалификант Далибор Сврчина с 6:1, 6:1.

Поставеният под №2 италианец, който преследва първата си титла в Индиън Уелс, доминираше напълно на корта. С мощни удари от основната линия и високо темпо на игра той не остави шанс на съперника си и приключи мача само за 64 минути.

„Чувствам се в много добро психическо състояние“, заяви Синер, който изигра първия си мач след загубата си в Доха от Якуб Меншик. „Спокоен съм, отпуснат съм, но също така съм много щастлив, че отново се състезавам. Свършихме много работа – много часове на корта и във фитнеса. Опитвам се да стана още по-силен физически. Тренирахме по два пъти на ден и почти не сме си взимали почивка“, добави италианецът.

Най-доброто постижение на Синер в Индиън Уелс досега е достигането до полуфиналите през 2023 и 2024 година. Ако 24-годишният италианец спечели турнира тази година, той ще попълни колекцията си от титли на всички шест турнира от сериите Мастърс 1000 на твърди кортове.

В мача срещу Сврчина Синер играеше близо до основната линия и принуждаваше съперника си да заема по-дълбока позиция на корта, което му позволи често да излиза напред и да приключва разиграванията на мрежата. Италианецът спечели 15 от 17-те си точки на мрежата.

След равенството 1:1 в първия сет Синер спечели девет поредни гейма, преди Сврчина да успее да вземе още един. Носителят на 24 титли на ниво ATP, който е само на пет победи от своята стотна победа на турнир от сериите Мастърс 1000, вече има баланс 8-2 от началото на сезона.

В следващия кръг вторият в световната ранглиста ще се изправи срещу канадеца Денис Шаповалов. Той елиминира поставения под №29 Томас Мартин Ечевери след 6:3, 2:6, 7:6(5), като реализира 43 печеливши удара срещу аржентинеца и излезе 22 пъти на мрежата, печелейки 15 от тези точки.

Синер и Шаповалов имат равен баланс от 1:1 в преките си двубои. Италианецът победи канадеца в четири сета на US Open миналата година, докато Шаповалов спечели петсетовата им битка на Australian Open през 2021 година.