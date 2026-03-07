БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Яник Синер с експресна победа за 64 минути в Индиън Уелс

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Запази

В следващия кръг вторият в световната ранглиста ще се изправи срещу канадеца Денис Шаповалов.

Яник Синер
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Яник Синер започна по впечатляващ начин участието си в турнира в Индиън Уелс, след като победи убедително чешкия квалификант Далибор Сврчина с 6:1, 6:1.

Поставеният под №2 италианец, който преследва първата си титла в Индиън Уелс, доминираше напълно на корта. С мощни удари от основната линия и високо темпо на игра той не остави шанс на съперника си и приключи мача само за 64 минути.

„Чувствам се в много добро психическо състояние“, заяви Синер, който изигра първия си мач след загубата си в Доха от Якуб Меншик. „Спокоен съм, отпуснат съм, но също така съм много щастлив, че отново се състезавам. Свършихме много работа – много часове на корта и във фитнеса. Опитвам се да стана още по-силен физически. Тренирахме по два пъти на ден и почти не сме си взимали почивка“, добави италианецът.

Най-доброто постижение на Синер в Индиън Уелс досега е достигането до полуфиналите през 2023 и 2024 година. Ако 24-годишният италианец спечели турнира тази година, той ще попълни колекцията си от титли на всички шест турнира от сериите Мастърс 1000 на твърди кортове.

В мача срещу Сврчина Синер играеше близо до основната линия и принуждаваше съперника си да заема по-дълбока позиция на корта, което му позволи често да излиза напред и да приключва разиграванията на мрежата. Италианецът спечели 15 от 17-те си точки на мрежата.

След равенството 1:1 в първия сет Синер спечели девет поредни гейма, преди Сврчина да успее да вземе още един. Носителят на 24 титли на ниво ATP, който е само на пет победи от своята стотна победа на турнир от сериите Мастърс 1000, вече има баланс 8-2 от началото на сезона.

В следващия кръг вторият в световната ранглиста ще се изправи срещу канадеца Денис Шаповалов. Той елиминира поставения под №29 Томас Мартин Ечевери след 6:3, 2:6, 7:6(5), като реализира 43 печеливши удара срещу аржентинеца и излезе 22 пъти на мрежата, печелейки 15 от тези точки.

Синер и Шаповалов имат равен баланс от 1:1 в преките си двубои. Италианецът победи канадеца в четири сета на US Open миналата година, докато Шаповалов спечели петсетовата им битка на Australian Open през 2021 година.

Свързани статии:

Александър Зверев с първа победа над Матео Беретини от 5 години насам
Александър Зверев с първа победа над Матео Беретини от 5 години насам
Германецът се класира за третия кръг в Индиън Уелс.
Чете се за: 03:15 мин.
Григор Димитров си гарантира дуел със световния №1 Карлос Алкарас
Григор Димитров си гарантира дуел със световния №1 Карлос Алкарас
Първата ракета на България победи Теренс Атман от Франция на старта...
Чете се за: 01:42 мин.
#тенис турнир в Индиън Уелс 2026 #Яник Синер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
2
Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея...
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
3
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души вече могат да бъдат погребани
4
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души...
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС
5
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за...
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, той се е самоубил
6
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: ATP

Александър Зверев с първа победа над Матео Беретини от 5 години насам
Александър Зверев с първа победа над Матео Беретини от 5 години насам
Григор Димитров за двубоя с Алкарас: Ако спечеля – чудесно, ако загубя – пак е добре Григор Димитров за двубоя с Алкарас: Ако спечеля – чудесно, ако загубя – пак е добре
Чете се за: 02:30 мин.
Григор Димитров си гарантира дуел със световния №1 Карлос Алкарас Григор Димитров си гарантира дуел със световния №1 Карлос Алкарас
Чете се за: 01:42 мин.
Отмениха турнирите по тенис в Анталия Отмениха турнирите по тенис в Анталия
Чете се за: 00:45 мин.
Денис Шаповалов надигра Стефанос Циципас на старта в Индиън Уелс Денис Шаповалов надигра Стефанос Циципас на старта в Индиън Уелс
Чете се за: 02:17 мин.
Перфектен от началото на 2026-а, Алкарас гони трета титла в Калифорния Перфектен от началото на 2026-а, Алкарас гони трета титла в Калифорния
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Евакуация от Близкия изток: Прибират се още 180 българи от Дубай
Евакуация от Близкия изток: Прибират се още 180 българи от Дубай
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Втора седмица на конфликта: Белият дом очаква да постигне целите си за 4-6 седмици Втора седмица на конфликта: Белият дом очаква да постигне целите си за 4-6 седмици
Чете се за: 01:40 мин.
Близък изток
САЩ може да вдигнат още санкции върху руския суров петрол САЩ може да вдигнат още санкции върху руския суров петрол
Чете се за: 00:47 мин.
Близък изток
Слънчево време ни очаква днес Слънчево време ни очаква днес
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Преди 8 март: Поскъпват цветята в Русенско
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
„С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми“ -...
Чете се за: 01:57 мин.
Регионални
Предвестник на пролетта: Първите щъркели долетяха в село Слънчоглед...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Музикални инструменти на рок легенди отиват на търг в Ню Йорк
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ