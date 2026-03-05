Денис Шаповалов надигра Стефанос Циципас на старта в Индиън Уелс

Денис Шаповалов спечели с 6:2, 3:6, 6:4 срещу Стефанос Циципас на старта на турнира по тенис за мъже от сериите Мастърс 1000 в Индиън Уелс, който е с награден фонд в размер на 9.415 милиона щатски долара.

Канадецът влезе в праймтайм мача с баланс 4-2 срещу Циципас и моментално затвърди позицията си на фаворит. Той взе първия сет с 6:2 и започна втория с бърз пробив, но неговият гръцки съперник направи обрат и изпрати мача в решаваща част. В нея Шаповалов контролираше играта и направи единствения пробив на мачбол в десетия гейм.

"Неприятно е жребият да те изпрати срещу играч като Стефанос още в първия кръг. И за двама ни този мач беше много важен, така че знаех, че мога да спечеля само с най-добрата ми игра. В първите кръгове това никога не е даденост, но за мой късмет днес победих. Определено съм доволен от това. В първия кръг ти трябва малко време, за да свикнеш, но аз взех бързо началния сет и направих моментално пробив, което доведе до отпускане. Започнах да мисля твърде много за изхода от разиграванията и опитвах да отигравам топката безопасно. Тенисист като Стефанос винаги ще се възползва, но успях да затворя мача", каза Шаповалов, цитиран от АТР.

Във втория кръг канадецът ще срещне Томас Мартин Ечевери, който пропусна първия като поставен на 29-о място в схемата.

По-рано през деня играещият с уайлдкард Гаел Монфис спечели с 6:3, 6:4 срещу квалификанта Алекси Галарно, а Матео Беретини се наложи с 4:6, 7:5, 7:5 срещу Адриан Манарино. Поставените в схемата в Индиън Уелс започват от утре участието си на турнира, а тази вечер от 21:00 българско време Григор Димитров ще срещне Теренс Атман.