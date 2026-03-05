Бианка Андрееску отпадна на старта на турнира в Индиън Уелс

Шампионката от 2019 Бианка Андрееску отпадна в първия кръг на тазгодишното издание на турнира по тенис за жени в Индиън Уелс, който е с награден фонд в размер на 9.415 милиона щатски долара. Канадката загуби със 7:6(8), 0:6, 1:6 срещу Камила Рахимова и все още чака първата си победа в професионалния тур от миналото лято, когато счупи глезен в Монреал.

Андрееску е без победа в професионалния тур от седем месеца, но в процеса по влизане в кондиция успя да вземе титлите на ITF W35 и W75 турнирите в Брадетън и Веро Бийч, Флорида. Тя изигра първия си мач в WТА миналата седмица в Остин като уайлдкард, но отстъпи с 3:6, 7:5, 4:6 срещу Далма Галфи. Днес канадката срещна за първи път Рахимова и изходът бе сходен.

В началото на мача Андрееску изглеждаше във форма спечели три поредни гейма за ранна преднина, но съперничката от Узбекистан върна пробива и изпрати сета в тайбрек. Рахимова поведе с 6:3 и получи три сетпойнта, но не се възползва от нито един от тях и канадката затвори частта при 10:8 след цели 66 минути игра. Андрееску записа 15 печеливши удара, както и шест от 12-те си аса като цяло в срещата.

Рахимова отговори с пълна доминация до края и взе втория сет за половината време - 33 минути, а в третия сет тя загуби само един гейм спечели двубоя. В следващия кръг тя ще срещне четвъртата в света Коко Гоф, която пропусна първите два дни на турнира със статута на поставена. Двете са се срещали само два пъти на професионално ниво, като Гоф е спечелила и двата мача.

Участващата с уайлдкард Слоун Стивънс не успя да зарадва родната публика с победа, но това се очакваше предвид 780-ото й място в ранглистата на WТА. Тя загуби с 4:6, 1:6 срещу колумбийката Камила Осорио, която в следващия кръг ще срещне още една американка - поставената под номер 18 Ива Йович. Даяна Ястремска пък надви с 6:3, 6:2 Шуай Чжън и ще играе с Александра Еала.