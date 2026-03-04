Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на двойки в Ираклион

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната българка и италианката Витория Паганети, поставени под номер 3 в схемата, победиха Беатрис Спасова и Яника Куси с 6:0, 6:2 за 52 минути игра.

На четвъртфиналите Денчева и Паганети ще се изправят срещу представителките на домакините Александра Секалариди и Сапфо Сакелариди.

Вчера Денчева стартира успешно и в надпреварата на сингъл.

В същото време участващата с „уайлд кард“ Спасова отпадна в първия кръг на сингъл след поражение от Дария Астахова с 1:6, 2:6.