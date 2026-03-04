Леонид Шейнгезихт стартира с победа в основната схема на турнир в Испания

Българският тенисист Леонид Шейнгезихт се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Торейо (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

25-годишният българин победи на старта на основната схема Лейтън Ривера със 7:6(2), 6:1 за около два часа игра.

Шейнгезихт започна силно и поведе с 3:0 в първия сет, а при 5:4 сервираше за спечелването му, но пропусна два сетбола. Норвежецът върна пробива и се стигна до тайбрек, в който българинът беше убедителен и го спечели със 7:2 точки.

Във втората част Шейнгезихт направи серия от шест поредни гейма – от 0:1 до 6:1, за да затвори мача и да продължи напред в турнира.

Преди успеха в основната схема българският тенисист постигна и три победи в квалификациите, без да загуби сет. Във втория кръг той ще се изправи срещу поставения под номер 8 Атила Борош.