БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:35 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:30 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите в Херсонисос

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е с награден фонд 56 700 евро.

антъни генов загуби полуфиналите двойки тенис турнира сериите чалънджър добрич
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският тенисист Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

Генов и Фин Бас (Великобритания) елиминираха първите поставени Тиаго Перейра (Португалия) и Майкъл Гертс (Белгия) с 6:2, 6:4 за 68 минути на корта.

Те направиха два пробива по пътя към успеха в първия сет, а във втората част стигнаха до брейк в петия гейм, който се оказа достатъчен, за да затворят мача.

На единично Димитър Кузманов е поставен под номер 8 в основната схема и в първия кръг играе с квалификанта Хавиер Баранко Косано (Испания). Българинът спечели първия сет с 6:3, а при 1:1 във втория срещата вчера беше прекъсната и ще се доиграе днес.

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров, който не успя да преодолее квалификациите на единично, ще играе на двойки с Олександър Овчаренко (Украйна).

#Антъни Генов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 г.
1
НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 г.
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София при специална евакуация на служители и дипломати
2
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София...
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на българите от Близкия изток
3
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на...
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
4
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран
5
Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Български тенис

Лидия Енчева с победа на старта на турнир във Франция
Лидия Енчева с победа на старта на турнир във Франция
Срещите от тенис турнира във Фуджайра (ОАЕ) са отложени поради съображения за сигурност, Иван Иванов трябваше да стартира днес Срещите от тенис турнира във Фуджайра (ОАЕ) са отложени поради съображения за сигурност, Иван Иванов трябваше да стартира днес
Чете се за: 01:00 мин.
Виктория Томова претърпя поражение в първия кръг на квалификациите на тенис турнира в Индиън Уелс Виктория Томова претърпя поражение в първия кръг на квалификациите на тенис турнира в Индиън Уелс
Чете се за: 00:57 мин.
Виктория Томова запази позицията си в световната ранглиста Виктория Томова запази позицията си в световната ранглиста
Чете се за: 00:37 мин.
Пьотр Нестеров отпадна във втория кръг на квалификациите в Ираклион Пьотр Нестеров отпадна във втория кръг на квалификациите в Ираклион
Чете се за: 01:05 мин.
Григор Димитров прогресира с две позиции в световната ранглиста Григор Димитров прогресира с две позиции в световната ранглиста
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива,...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран? Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран?
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток
Чете се за: 03:52 мин.
По света
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали документи за...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Франция изпраща самолетоносача "Шарл де Гол" в Средиземно...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
НА ЖИВО: ИТН призова президента незабавно да поиска оставката на...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Карина Караиванова е номинирана за подуправител на БНБ
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ