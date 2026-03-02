Григор Димитров прогресира с две позиции в световната ранглиста

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с две места в обновената световна ранглиста на ATP. 34-годишният хасковлия вече заема 42-ата позиция с актив от 1105 точки.

Димитров, който отпадна още в първия кръг на турнира в Акапулко, въпреки това бележи прогрес спрямо предходната седмица и остава първа ракета на България.

На върха в класацията при мъжете остава Карлос Алкарас (Испания) с 13 550 точки, следван от Яник Синер (Италия) с 10 400. В топ 10 единствената промяна е изкачването на Бен Шелтън до осмата позиция за сметка на Феликс Оже-Алиасим.

Сред българите в топ 300 на сингъл Димитър Кузманов е 264-и с 204 точки, а Пьотр Нестеров заема 477-ото място.

В ранглистата на двойки националът за "Купа Дейвис“ Александър Донски се изкачи до 106-ата позиция със 743 точки и се доближава до първите 100 в света.

Начело при дуетите остава британецът Нийл Скупски с 8280 точки, като в челната десетка няма размествания.

Сред останалите българи при двойките Антъни Генов е 245-и, Пьотр Нестеров - 487-и, а Янаки Милев - 604-и в подреждането.