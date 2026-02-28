БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Аржентинецът си осигури място в Топ 4 без проблеми.

Полуфинал за Франсиско Серундоло в Сантяго
Снимка: БТА
Слушай новината

Франсиско Серундоло продължава към полуфиналите на турнира ATP 250 в Сантяго. Аржентинецът отказа Емилио Нава с 6:1, 6:1 само за 67 минути в чилийския град.

Съперник на аржентинския тенисист в спора за достигане до финала ще бъде германецът Яник Ханфман, който отстрани представителя на Литва Вилиус Гаубас след обрат с 3:6, 6:2, 6:2 за два часа и 13 минути игра.

В другия полуфинал един срещу друг ще излязат вторият поставен Лучано Дардери (Италия) и третият в схемата аржентинец Себастиан Баес.

Дардери елиминира на четвъртфиналите сънародника си Андреа Пелегрино с 6:3, 3:6, 6:2, докато Баес, който е шампион от 2004 година, надделя над представителя на домакините от Чили и осми поставен Алехандро Табило със 7:6(2), 6:1 в мач, продължил час и 22 минути.

