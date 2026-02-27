БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Миомир Кецманович победи Терънс Атман в Акапулко с интересна последна точка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Съдията присъди последната точка на сърбина, без игра.

Миомир Кецманович
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Сърбинът Миомир Кецманович ще играе на полуфиналите на турнира в Акапулко. След Саша Зверев, той също успя да победи французина Терънс Атман, който отстрани в първия кръг българина Григор Димитров, и да продължи пътя си към титлата в Мексико с 6:3, 6:3. Но мачът бе белязан от шокиращ край и точка за победата, присъдена от съдията.

Кецманович водеше с 6:3, 5:3 и сервираше за победата, като имаше и мачбол. В момента, в който сръбският тенисист беше готов да подаде, французинът реши да отиде да вземе кърпа, или по-скоро помоли събирача на топките да му я подаде. Съдията реагира в този момент, първо го предупреди, че Кецманович е готов да сервира, той не реагира на това и след това реши да го накаже.

„Превишаване на времето, наказателна точка за г-н Атман. Гейм, сет и мач за г-н Кецманович“, каза съдията, предизвиквайки възмущение от феновете, които го освиркваха за това му решение.

Но така или иначе, Кецманович е на полуфиналите, където го очаква Флавио Коболи (Италия). Това ще бъде вторият им мач, първият беше спечелен от сръбския играч в Неапол през 2022 година. Във втория полуфинал се срещат американците Франсис Тиафо и Брандън Накашима.

Тиафо се бори час и 47 минути срещу намиращия се на 110-о място в ранглистата Матия Белучи (Италия), за да го победи с 6:3, 6:4, но се наложи след като ефективно използваше силата си от основната линия, за да диктува играта на мексиканските твърди кортове.

След нестабилния сезон 2025, намиращият се на 28-ото място в ранглистата на АТР Тиафо продължава тук без да загуби сет и демонстрира превъзходното му самообладание в срещите с висока стойност от ATP 500.

Брандън Накашима сътвори обрат срещу №6 Валентен Вашро (Монако), след като изоставаше в първия сет, но в крайна сметка макар и трудно, пречупи в този четвъртфинален сблъсък представителя на Княжеството с 2:6, 6:2, 6:3. В третия и решаващ сет Накашима се оказа физически по-издръжлив, като проби подаването на противника за 2:0 след две отразени точки за пробив.

Свързани статии:

Григор Димитров приключи в Акапулко
Григор Димитров приключи в Акапулко
Французин спря най-добрия български тенисист още в първия кръг.
Чете се за: 01:12 мин.
#тенис турнир в Акапулко 2026 #Миомир Кецманович

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ватман почина, докато управлява трамвай в София
1
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
2
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая "Петрохан" и замитането на следи към конкретна политическа сила
3
Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
4
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за справедлив преход, заяви служебният регионален министър
5
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за...
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000 евро
6
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Тенис

Андрей Рубльов се справи с французин за полуфинал в Дубай
Андрей Рубльов се справи с французин за полуфинал в Дубай
Григор Димитров не излезе за мача си на двойки в Акапулко Григор Димитров не излезе за мача си на двойки в Акапулко
Чете се за: 00:32 мин.
Пьотр Нестеров загуби на двойки на турнир в Швейцария Пьотр Нестеров загуби на двойки на турнир в Швейцария
Чете се за: 00:40 мин.
Елизара Янева и Изабела Шиникова отпаднаха на двойки в Търнава Елизара Янева и Изабела Шиникова отпаднаха на двойки в Търнава
Чете се за: 00:35 мин.
Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир в Полша Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир в Полша
Чете се за: 00:37 мин.
Гергана Топалова е полуфиналистка на двойки в Анталия Гергана Топалова е полуфиналистка на двойки в Анталия
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Министър Иван Христанов: Сигнализирах премиера за заплаха за националната сигурност
Министър Иван Христанов: Сигнализирах премиера за заплаха за...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Премиерът Андрей Гюров свиква среща с министри заради сметките за ток и цената на водата Премиерът Андрей Гюров свиква среща с министри заради сметките за ток и цената на водата
Чете се за: 00:37 мин.
Политика
Камион с гуми пламна на пътя София – Бургас край Гурково (СНИМКИ) Камион с гуми пламна на пътя София – Бургас край Гурково (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Ще имаме наистина страхотен хит, който ще ни представи на Евровизия, очаква Боряна Граматикова Ще имаме наистина страхотен хит, който ще ни представи на Евровизия, очаква Боряна Граматикова
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Трето решение на съда е потвърдило избора на Весела Лечева за...
Чете се за: 05:35 мин.
Спорт
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Чете се за: 02:27 мин.
Регионални
НА ЖИВО: Шестима служебни министри на първи парламентарен контрол
Чете се за: 00:37 мин.
Политика
"Открита война": Пакистан атакува Афганистански градове
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ