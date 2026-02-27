Миомир Кецманович победи Терънс Атман в Акапулко с интересна последна точка

Сърбинът Миомир Кецманович ще играе на полуфиналите на турнира в Акапулко. След Саша Зверев, той също успя да победи французина Терънс Атман, който отстрани в първия кръг българина Григор Димитров, и да продължи пътя си към титлата в Мексико с 6:3, 6:3. Но мачът бе белязан от шокиращ край и точка за победата, присъдена от съдията.

Кецманович водеше с 6:3, 5:3 и сервираше за победата, като имаше и мачбол. В момента, в който сръбският тенисист беше готов да подаде, французинът реши да отиде да вземе кърпа, или по-скоро помоли събирача на топките да му я подаде. Съдията реагира в този момент, първо го предупреди, че Кецманович е готов да сервира, той не реагира на това и след това реши да го накаже.

„Превишаване на времето, наказателна точка за г-н Атман. Гейм, сет и мач за г-н Кецманович“, каза съдията, предизвиквайки възмущение от феновете, които го освиркваха за това му решение.

Но така или иначе, Кецманович е на полуфиналите, където го очаква Флавио Коболи (Италия). Това ще бъде вторият им мач, първият беше спечелен от сръбския играч в Неапол през 2022 година. Във втория полуфинал се срещат американците Франсис Тиафо и Брандън Накашима.

Тиафо се бори час и 47 минути срещу намиращия се на 110-о място в ранглистата Матия Белучи (Италия), за да го победи с 6:3, 6:4, но се наложи след като ефективно използваше силата си от основната линия, за да диктува играта на мексиканските твърди кортове.

След нестабилния сезон 2025, намиращият се на 28-ото място в ранглистата на АТР Тиафо продължава тук без да загуби сет и демонстрира превъзходното му самообладание в срещите с висока стойност от ATP 500.

Брандън Накашима сътвори обрат срещу №6 Валентен Вашро (Монако), след като изоставаше в първия сет, но в крайна сметка макар и трудно, пречупи в този четвъртфинален сблъсък представителя на Княжеството с 2:6, 6:2, 6:3. В третия и решаващ сет Накашима се оказа физически по-издръжлив, като проби подаването на противника за 2:0 след две отразени точки за пробив.