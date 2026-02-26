Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир в Полша

Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Пшчина (Полша) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Пьотр Павлак (Полша), поставени под №3 в основната схема, загубиха от Даниел Масур (Германия) и Оле Валин (Швеция) с 4:6, 3:6 за 74 минути на корта.

Антъни Генов има осем титли на двойки във веригата на Международната федерация по тенис ITF при мъжете, а за последно достигна до финал в Монастир (Тунис) в началото на месеца.