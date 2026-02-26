БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на двойки в Лугано

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

Турнирът е с награден фонд 97 640 евро.

пьотр нестеров класира финала сингъл тенис турнир монастир
Слушай новината

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 75" в Лугано (Швейцария) с награден фонд 97 640 евро.

Нестеров и Олександър Овчаренко (Украйна) победиха Давид Вега Ернандес (Испания) и Николас Париция (Швейцария) със 7:6(3), 6:7(6), 10:5. Двубоят продължи 1 час и 53 минути.

Нестеров и Овчаренко пропуснаха два мачбола в тайбрека на втория сет, но след това спечелиха убедително решаващия шампионски тайбрек с 10:5 точки.

За място на полуфиналите Нестеров и Овчаренко ще играят срещу двойката от Босна и Херцеговина – Мирза Башич и Нерман Фатич.

# Пьотр Нестеров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
1
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението ѝ
2
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Ангел Папалезов за случая "Петрохан": Не съм получавал указания извън служебните си задължения
4
Ангел Папалезов за случая "Петрохан": Не съм получавал...
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от страната
6
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Още от: Тенис

Александър Василев загуби от водача в схемата на турнир в Анталия
Александър Василев загуби от водача в схемата на турнир в Анталия
Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите в Шарм ел Шейх Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите в Шарм ел Шейх
Чете се за: 00:42 мин.
България ще играе в Босна и Херцеговина за "Били Джийн Кинг къп" България ще играе в Босна и Херцеговина за "Били Джийн Кинг къп"
Чете се за: 00:45 мин.
Кецманович отстрани фаворита Зверев в Акапулко Кецманович отстрани фаворита Зверев в Акапулко
Чете се за: 01:55 мин.
Талон Грийкспор, Андрей Рубльов и Якуб Меншик продължават към четвъртфиналите в Дубай Талон Грийкспор, Андрей Рубльов и Якуб Меншик продължават към четвъртфиналите в Дубай
Чете се за: 02:45 мин.
Пьотр Нестеров отпадна във втория кръг на турнир в Швейцария Пьотр Нестеров отпадна във втория кръг на турнир в Швейцария
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Пленумът на ВСС решава за избор на нов и.ф. главен прокурор Пленумът на ВСС решава за избор на нов и.ф. главен прокурор
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Под прозорците на ВСС: Пленумът на висшите магистрати се провежда на фона на протести Под прозорците на ВСС: Пленумът на висшите магистрати се провежда на фона на протести
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Премиерът към областните управители: Очаквам максимално добра организация за честни избори Премиерът към областните управители: Очаквам максимално добра организация за честни избори
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Кокаин и злато за над 1,4 млн. евро задържаха митничари на...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Пореден инцидент на релсите: Влак блъсна възрастна жена в Пловдив
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Бобри в река Марица: Как животните са мигрирали от Северна в Южна...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ