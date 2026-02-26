Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на двойки в Лугано

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 75" в Лугано (Швейцария) с награден фонд 97 640 евро.

Нестеров и Олександър Овчаренко (Украйна) победиха Давид Вега Ернандес (Испания) и Николас Париция (Швейцария) със 7:6(3), 6:7(6), 10:5. Двубоят продължи 1 час и 53 минути.

Нестеров и Овчаренко пропуснаха два мачбола в тайбрека на втория сет, но след това спечелиха убедително решаващия шампионски тайбрек с 10:5 точки.

За място на полуфиналите Нестеров и Овчаренко ще играят срещу двойката от Босна и Херцеговина – Мирза Башич и Нерман Фатич.