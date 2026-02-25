БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Пьотр Нестеров отпадна във втория кръг на турнир в Швейцария

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Поражение за българския тенисист в Лугано.

пьотр нестеров загуби финала бистрица
Снимка: БТА
Слушай новината

Националът на България за Купа Дейвис Пьотр Нестеров отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 75" в Лугано (Швейцария) с награден фонд 97 640 евро.

Българинът загуби с 5:7, 1:6 от водача в схемата и №154 в световната ранглиста Николай Будков Кяер (Норвегия), бивш №1 при юношите. Двубоят продължи 77 минути.

Нестеров успя на два пъти да навакса пробив пасив в първия сет, но при 5:6 отново загуби подаването си. Впоследствие Кяер затвори частта на собствен сервис от първия си сетбол за 7:5.

Във втория сет норвежецът наложи контрол, реализира три пробива и стигна до крайния успех.

#Пьотр Нестеров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
1
Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
2
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от институциите
3
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
4
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
5
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и...
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за натиск върху разследването на случая "Петрохан"
6
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Още от: Тенис

Талон Грийкспор, Андрей Рубльов и Якуб Меншик продължават към четвъртфиналите в Дубай
Талон Грийкспор, Андрей Рубльов и Якуб Меншик продължават към четвъртфиналите в Дубай
Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на двойки в Анталия Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на двойки в Анталия
Чете се за: 00:30 мин.
Денят, в който серията свърши и започна легендата Надал – Федерер Денят, в който серията свърши и започна легендата Надал – Федерер
Чете се за: 04:50 мин.
Вавринка: На 41 години е време да приключа Вавринка: На 41 години е време да приключа
Чете се за: 00:50 мин.
Медведев се оказа твърде силен за Вавринка Медведев се оказа твърде силен за Вавринка
Чете се за: 00:47 мин.
Победа за Маздрашки на старта на турнир в Египет Победа за Маздрашки на старта на турнир в Египет
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението й
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Собственикът на "Лукойл" заплаши България с арбитраж Собственикът на "Лукойл" заплаши България с арбитраж
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР) Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР)
Чете се за: 05:10 мин.
Спорт
Министър Христанов: Трябва да се засили граничния контрол заради...
Чете се за: 03:32 мин.
Политика
След бурни дебати в НС: Ограничението на изборните секции в...
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Българката El Ma с шанс за финал на престижния песенен конкурс...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ