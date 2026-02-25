Пьотр Нестеров отпадна във втория кръг на турнир в Швейцария

Националът на България за Купа Дейвис Пьотр Нестеров отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 75" в Лугано (Швейцария) с награден фонд 97 640 евро.

Българинът загуби с 5:7, 1:6 от водача в схемата и №154 в световната ранглиста Николай Будков Кяер (Норвегия), бивш №1 при юношите. Двубоят продължи 77 минути.

Нестеров успя на два пъти да навакса пробив пасив в първия сет, но при 5:6 отново загуби подаването си. Впоследствие Кяер затвори частта на собствен сервис от първия си сетбол за 7:5.

Във втория сет норвежецът наложи контрол, реализира три пробива и стигна до крайния успех.