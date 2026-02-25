Победа за Маздрашки на старта на турнир в Египет

Българският тенисист Анас Маздрашки се класира за втория кръг на единично на турнира на твърда настилка в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 000 долара.

На старта на надпреварата 19-годишният българин победи представителя на домакините Карим Ибрахим с 6:7(5), 6:1, 1:0 и отказ на съперника.

Във втория кръг Маздрашки ще се изправи срещу победителя от мача между номер 7 Юрий Джавакян (Украйна) и Вишая Тронгчароенчайкул (Тайланд).

Междувременно Илиян Радулов допусна загуба на старта на единично на турнира на червени кортове в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът, който е поставен под номер 8 в схемата, загуби от Игнасио Париска (Венецуела) с 1:6, 1:6.

20-годишният Радулов игра финал на друг турнир в Анталия през миналата седмица.