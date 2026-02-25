Мечките Гордо и Флоренция пристигат у нас от Аржентина

Паркът за мечки в Белица посреща двама нови обитатели – аржентинските мечки Гордо и Флоренция, които изминаха 13 000 километра, за да стигнат до новия си дом. За първи път в България диви животни пристигат със самолет от друг континент, в търсене на по-добър живот.

Гордо и Флоренция са спасени при мащабна международна мисия на организацията Четири лапи. Те са живели в зоопарк край Буенос Айрес, затворен през 2020 година, при лоши условия и в изключително тесни пространства. След месеци подготовка и усилия, мечките започват живота си отначало – този път на свобода.

В Парк за мечки Белица вече ги очакват специални грижи. „Първо ще ги освободим във вътрешните заграждения, където сме подготвили пласт от слама и трици, за да се адаптират по-лесно. Има и лакомства – плодове и сладки зеленчуци. Обичат грозде и праскови“, обяснява Никола Попкостадинов, ръководител на парка.

За Гордо и Флоренция това не е просто пътуване, а втори шанс – към пространство, природа и спокойствие, каквито досега не са имали.