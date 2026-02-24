Великотърновският съд върна на ВКС делото за побоя над директора на полицията в Русе

Окръжният съд във Велико Търново върна на Върховния касационен съд делото за побоя над директора на Областната дирекция на МВР – Русе ст. комисар Николай Кожухаров и съседа му Георги Димитров, потвърдиха за БНТ от пресцентъра на съда.

ВКС разпредели делото да се гледа във Велико Търново, след като четирима съдии от Окръжния съд – Русе си направиха отвод. В закрито заседание днес съдебен състав излезе с разпореждане за връщане на делото за разпределение в друг окръжен съд. Магистратите предлагат това да бъде Окръжният съд в Разград, който е много по-близо до Русе.

В мотивите се посочва, че разстоянието между Русе и Велико Търново е 107 км. От 24-имата свидетели, които предстои да бъдат разпитани по делото, 23-ма са русенци. Общественият транспорт между двата града не е добре уреден, а пътят е с много катастрофи. Дългият път е икономически неизгоден и при ползване на личен транспорт. Четиримата подсъдими също са от Русе.

По-близко разположен съд би гарантирал и по-бързо провеждане на съдебния процес, се посочва още в съдебното разпореждане за връщането на делото във ВКС.