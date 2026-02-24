БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално пред БНТ: Николай Младенов за...
Чете се за: 13:35 мин.
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 03:02 мин.
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Великотърновският съд върна на ВКС делото за побоя над директора на полицията в Русе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
великотърновският съд върна вкс делото побоя директора полицията русе
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Окръжният съд във Велико Търново върна на Върховния касационен съд делото за побоя над директора на Областната дирекция на МВР – Русе ст. комисар Николай Кожухаров и съседа му Георги Димитров, потвърдиха за БНТ от пресцентъра на съда.

ВКС разпредели делото да се гледа във Велико Търново, след като четирима съдии от Окръжния съд – Русе си направиха отвод. В закрито заседание днес съдебен състав излезе с разпореждане за връщане на делото за разпределение в друг окръжен съд. Магистратите предлагат това да бъде Окръжният съд в Разград, който е много по-близо до Русе.

В мотивите се посочва, че разстоянието между Русе и Велико Търново е 107 км. От 24-имата свидетели, които предстои да бъдат разпитани по делото, 23-ма са русенци. Общественият транспорт между двата града не е добре уреден, а пътят е с много катастрофи. Дългият път е икономически неизгоден и при ползване на личен транспорт. Четиримата подсъдими също са от Русе.

По-близко разположен съд би гарантирал и по-бързо провеждане на съдебния процес, се посочва още в съдебното разпореждане за връщането на делото във ВКС.

#шефът на русенската полиция #Николай Кожухаров #ОДМВР-Русе #ВКС #великотърновски съд

Последвайте ни

ТОП 24

Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването на случая "Петрохан"?
1
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването...
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС
2
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна...
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв. "Факултета"
3
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв....
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
4
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Облачно и с дъжд ще е времето утре
5
Облачно и с дъжд ще е времето утре
"Не искам да съм следващият баща със загинало дете на пътя": Жители настояват за основен ремонт на пътя Бургас - Каблешково
6
"Не искам да съм следващият баща със загинало дете на...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
2
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Регионални

Отново затвориха пътя за Велинград заради паднала скална маса
Отново затвориха пътя за Велинград заради паднала скална маса
Хванаха бракониер за незаконен риболов в езерото Вая край Бургас Хванаха бракониер за незаконен риболов в езерото Вая край Бургас
Чете се за: 00:37 мин.
Оставиха в ареста мъжа, счупил стъклата на съда във Велинград Оставиха в ареста мъжа, счупил стъклата на съда във Велинград
Чете се за: 02:05 мин.
Променят движението в центъра на София заради тържествата за 3 март Променят движението в центъра на София заради тържествата за 3 март
Чете се за: 02:22 мин.
Първият щъркел пристигна в петричкото село Рупите Първият щъркел пристигна в петричкото село Рупите
Чете се за: 00:45 мин.
Гори депо за стари гуми между Варна и Белослав Гори депо за стари гуми между Варна и Белослав
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Специално пред БНТ: Николай Младенов за предизвикателствата пред Близкия изток
Специално пред БНТ: Николай Младенов за предизвикателствата пред...
Чете се за: 13:35 мин.
По света
Великотърновският съд върна на ВКС делото за побоя над директора на полицията в Русе Великотърновският съд върна на ВКС делото за побоя над директора на полицията в Русе
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
4 години война в Украйна: ЕП и НАТО със специални церемонии за годишнината 4 години война в Украйна: ЕП и НАТО със специални церемонии за годишнината
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Прокуратурата протестира изменените присъди по делото за убийство...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
В прокуратурата са постъпили два сигнала от високопоставени...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Правната комисия в парламента отхвърли ветото на президента върху...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ