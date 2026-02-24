Отново затвориха пътя за Велинград заради паднала скална маса

Тонове скална маса се свлече и затрупа пътя Варвара – Велинград. За щастие няма пострадали.

Движението на автомобили и в двете посоки е блокирано от купищата камъни и скални отломъци. Това е поредното свличане на земни и скални маси по Чепинското дефиле през последния месец.

До разчистване на платното и обезопасяване на района водачите могат да използват обходен маршрут: Пещера – Батак – Ракитово – Гара Костандово – Велинград, както и пътя Белово – Юндола.

Екипи на полицейските управления в Септември и Велинград са на място и от двете страни на трасето и пренасочват автомобилите, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – Пазарджик.