БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Първият щъркел пристигна в петричкото село Рупите

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази

Рупите е селото с най-много щъркелови гнезда в общината

Слушай новината

Първият щъркел за тази година пристигна в петричкото село Рупите. Това съобщи кметът на населеното място Димитър Господинов. Рупите е селото с най-много щъркелови гнезда в общината. В селото има над 150 щъркели, които всяка година се връщат, за да гнездят и отгледат малките си. Ако пристигнат нови семейства, те си изграждат гнезда на нови места.

Кметът допълни, че на стълбовете са поставени специални кошове, които изолират гнездата от електропроводите и осигуряват безопасността на птиците.

Според Господинов тази година първият щъркел е подранил.

#първият щъркел #село Рупите

Последвайте ни

ТОП 24

Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
1
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж,...
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС
2
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна...
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
3
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
4
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на...
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв. "Факултета"
5
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв....
Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на детската болница
6
Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
2
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Регионални

Променят движението в центъра заради тържествата за 3 март
Променят движението в центъра заради тържествата за 3 март
Гори депо за стари гуми между Варна и Белослав Гори депо за стари гуми между Варна и Белослав
Чете се за: 00:35 мин.
Част от центъра на София е без парно и топла вода заради аварии Част от центъра на София е без парно и топла вода заради аварии
Чете се за: 00:47 мин.
Пред съда в Пловдив се изправя шофьорът на товарния камион, обвинен за тежката катастрофа на Околовръстното Пред съда в Пловдив се изправя шофьорът на товарния камион, обвинен за тежката катастрофа на Околовръстното
Чете се за: 03:22 мин.
Свлачище край Каменар скъса канализационен колектор Свлачище край Каменар скъса канализационен колектор
Чете се за: 01:25 мин.
"Не искам да съм следващият баща със загинало дете на пътя": Жители настояват за основен ремонт на пътя Бургас - Каблешково "Не искам да съм следващият баща със загинало дете на пътя": Жители настояват за основен ремонт на пътя Бургас - Каблешково
Чете се за: 04:27 мин.

Водещи новини

4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията на Русия
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията на Русия
Чете се за: 06:02 мин.
По света
ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Киселова: Смяната на областни управители не беше изненада Киселова: Смяната на областни управители не беше изненада
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова с коментар по актуални теми Президентът Илияна Йотова с коментар по актуални теми
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Ветровито и с превалявания от дъжд във вторник
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Силна снежна буря връхлетя източното крайбрежие на САЩ
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Промените в Изборния кодекс: Правната комисия ще разгледа ветото на...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Бой с брашно: Цветен карнавал се проведе в гръцкия град Галаксиди
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ