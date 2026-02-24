Първият щъркел пристигна в петричкото село Рупите

Първият щъркел за тази година пристигна в петричкото село Рупите. Това съобщи кметът на населеното място Димитър Господинов. Рупите е селото с най-много щъркелови гнезда в общината. В селото има над 150 щъркели, които всяка година се връщат, за да гнездят и отгледат малките си. Ако пристигнат нови семейства, те си изграждат гнезда на нови места.

Кметът допълни, че на стълбовете са поставени специални кошове, които изолират гнездата от електропроводите и осигуряват безопасността на птиците.

Според Господинов тази година първият щъркел е подранил.