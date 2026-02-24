Промените в Изборния кодекс: Правната комисия ще разгледа ветото на президента

Депутатите от правната комисия в парламента ще обсъдят ветото, наложено от президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс, с които се ограничиха до 20 секциите в страните извън ЕС.

Дотук се стигна, след като държавният глава върна текстовете за ново разглеждане от НС. В мотивите си Илияна Йотова посочи, че промените умишлено създават бариери пред упражняване правото на глас на българските избиратели извън ЕС. Според президента, където и да се намират, гражданите на България имат всички права и задължения по Конституция и държавата е длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право. Сега предстои първо депутатите да гласуват ветото в ресорната комисия, а след това и в пленарната зала.