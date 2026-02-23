БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Български туристи в Египет останаха без багажа си

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Български туристи в Египет останаха без багажа си. Самолетът първо кацнал в египетски курорт, но не разтоварил куфарите и продължил за Оман. Така близо 30 българи се озовали на луксозна почивка само с дрехите на гърба си. От туристическата компания им обяснили, че самолетът ще се върне в неделя - т.е малко преди почивката им да приключи.

Пламен и Веселка Бузови са едни от потърпевшите. Вчера сутринта тръгват за дълго планираната си скъпа почивка в Египет, полетът закъснява с близо два часа. А когато стигат разбират, че са без багаж. Така вместо да се наслаждават на престоя си, започват да обикалят аптеки и магазини в набавяне на вещи от първа необходимост.

Веселка Бузова: "Доста от хората на летището споделиха, че имат хапчета, медикаменти, които са им важни, аз също имам такива медикаменти, имах подсигурени за вчера и за днес, но днес трябваше спешно да тичам, да търся заместители, защото не са същите като в България."

Става дума за общо 23 куфара, отпътували за Оман.

Пламен Бузов: "Косвено и пряко са засегнати 50 души, защото имаше възрастни семейства с по един куфар, имаше семейства с малки деца, на които им е загубен по един куфар, ние имаме два куфара, в които са всичките ни вещи."

От авиокомпанията отговарят, че полетът е комбиниран по желание на туроператора, като предварително е планирано част от пътниците да бъдат обслужени в Шарм-ел-Шейх, а останалите – в Салала, Оман. Както и че се работи по логистиката за транспортиране на куфарите при първа възможност. От туроператора пък подчертават, че отговорността за регистрирания багаж не е тяхна. Напомнят и че всички вещи от първа необходимост се пакетират в ръчния багаж.

От Министерството на външните работи следят случая и са готови да окажат съдействие, съветват туристите да запазят касовите бележки при купуване на стоки от първа необходимост. Потърпевшите планират да заведат колективен иск срещу авиокомпанията и туропетаора.

#багажник #загуба #съд #туристи

